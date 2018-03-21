聯準會升息倒數計時 新興股市看俏 投資建議股債兼具

美國經濟數據頻報喜，聯準會本周升息幾乎沒有懸念，美國短債殖利率甚至飆破金融海嘯以來的十年新高。法人表示，升息期間風險性資產較有表現空間，且股票表現優於債券，從過去經驗看來，美國升息期間，新興股市漲勢更強壓成熟股市，建議投資人可透過股債兼具的方式，來參與市場行情。

根據歷史統計經驗，自 1988 年以來四段美國升息期間，新興股市 3 度表現優於成熟股市，僅 1 次不如成熟市場，主要是因當時美國聯準會升息速度超乎市場預期。

摩根新興雙利平衡基金經理人陳敏智表示，觀察近幾次美國聯準會會後紀錄和官員發言態度，預期美國將延續偏溫和鴿派的漸進式升息和縮表，加上在全球持續擴張下，各主要新興市場地區皆有明顯改善，美元若維持相對弱勢，可望吸引國際資金回流，並進一步挹注新興股市漲升動能。