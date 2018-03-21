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破紀錄！估值遭基金狠砍61根停板 *ST華澤今復牌

鉅亨網2018/03/21 15:46
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停牌時間超過 2 年的 * ST 華澤 (000693-CN) 昨 (20) 日發佈業績快報，預計 2017 年虧損 14-19 億元 (人民幣，下同)，或將因連續 3 年虧損被暫停上市。今(21) 日復牌前，*ST 華澤已被華商基金調低估值至 0.55 元，相當於 61 個跌停，創下 A 股史上基金調低股票的估值紀錄

中證網報導，*ST 華澤全名為都華澤鈷鎳材料股份有限公司，主營業務為電解鎳及硫酸鎳生產、冶煉加工。王輝、王濤是 * ST 華澤第一、第二大股東，分別持有公司 19.77% 和 15.49% 的股權，兩人均為 * ST 華澤的實控人。

2013 年 10 月，*ST 華澤在國信證券的牽頭下完成了借殼上市，名為華澤鈷鎳，2014 年 1 月開盤交易。2013 年、2014 年，華澤鈷鎳業績尚表現良好，營收分別實現 44.08 億元、80.49 億元，淨利潤分別達到 1.12 億元、2.12 億元。

2015 年，華澤鈷鎳的業績開始大幅變臉，從預計盈利變成虧損逾 1.5 億元。此後一路下滑。2016 年，華澤鈷鎳虧損逾 4 億元，戴帽成為 * ST 華澤。

2017 年，*ST 華澤的業績更為糟糕，前 3 季淨利潤虧損 1.15 億元，上市公司貨幣資金餘額僅 100 多萬元；母公司資產負債表，貨幣資金餘額只剩下不足 178 元。

復牌前一天 (3 月 20 日)，*ST 華澤發佈消息，預計 2017 年虧損 14-19 億元，將連續 3 年虧損被暫停上市。公告提到，如果公司未能在《股票上市規則》規定期限內披露 2017 年度報告，公司股票最早可能在 2018 年 11 月被終止上市。深交易所將在公司披露年度報告之日起 15 個交易日內作出是否暫停公司股票上市的決定。

據公告，*ST 華澤年報的預披露時間為 2018 年 4 月 27 日，4 月 4 日將召開股東大會，提議聘請亞太 (集團) 會計師事務所 (特殊普通合夥) 為公司 2017 年度報告審計機構，如果公司未能聘請 2017 年年報審計機構，將導致公司無法出具 2017 年年度報告。

更慘的是，在復牌之前，已有基金大幅下調 * ST 華澤的股票估值。1 月 5 日，華商基金曾將 * ST 華澤的股票估值下調為 6.25 元；2 月 1 日起，華商基金對再度下調 * ST 華澤股票估值至 0.55 元。較復牌前 * ST 華澤的股價 12.5 元計，相當於 61 個跌停，縮水幅度將高達 95.6%。

此前，ST 保千里創造了 28 個跌停紀錄，按照華商基金的預估，*ST 華澤或有望打破此紀錄。值得注意的是，如果按照滬深兩市「1 元退市法則」的規則，A 股上市公司的股票出現連續 20 個交易日平均收盤價低於 1 元的，立即無條件「終止上市」。

資料顯示，*ST 華澤 10 大流通股東中有 2 檔基金，其中南方中證 500ETF 持有 139 萬股，占總流通股本持股比例 0.50%，華商智慧生活持有 100 萬股，占總流通股本持股比例 0.36%。

*ST 華澤今日復牌後，股價殺入跌停，11.88 元或 - 4.96%，截至收盤都沒打開。

*ST華澤股價
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