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鶯歌陶博館紫砂壺特展　藝研所高材生免費導覽

記者蔡琇惠／新北報導2018/03/21 17:08
▲陶博館正展出「紫砂漫遊‧聚焦台灣」特展，8位藝研所高材生將在週末假日提供免費導覽服務。（圖／鶯歌陶瓷博物館提供）
▲陶博館正展出「紫砂漫遊‧聚焦台灣」特展，8位藝研所高材生將在週末假日提供免費導覽服務。（圖／鶯歌陶瓷博物館提供）

新北市立鶯歌陶瓷博物館即日起至6月18日在館內3樓特展室規劃「紫砂漫遊‧聚焦台灣」特展，展出跨越400年、共336組件的紫砂壺作品，陶博館特別安排台灣大學藝術史研究所教授施靜菲帶領8位高材生，將在周末假日提供免費導覽服務，還有學生自製的導覽圖，讓民輕鬆欣賞展覽。

陶博館表示，這次展覽與台大藝術史研究所合作，經過1年多的準備終於順利開展，主要負責「紫砂茶器在國際舞台的登場」展區的教授施靜菲，從籌備期就帶著陳鈺宜、黃俊嘉、胡幼函、金芳如、吳珮羽、魏孟瑜、謝宗儒及朱佑霖等8位學生，從研究紫砂壺、展品開箱、選件、佈展到導覽內容與館方攜手合作。

由於展出作品相當多，為了讓民眾進一步認識紫砂壺製作技法，這群藝研所學生將在3月25日、4月15日、4月29日、5月13日、5月27日、6月10日，下午兩點提供免費導覽服務，還設計出最佳觀展動線小地圖，讓民眾邊看導覽圖、邊聽介紹，透過深入淺出的導覽，看懂紫砂壺的奧秘。

負責導覽的學生朱佑霖表示，策展的過程要研究、準備的事項龐大複雜，最令他感動的時刻就是開箱，當下看見真真實實的紫砂壺躍然眼前，所有的辛苦全都拋諸腦後，內心澎湃難以用言語表達，希望參觀展覽的民眾透過他們的解說，用不一樣的角度欣賞紫砂壺。另一名學生胡幼函說，這次參與策展受益良多，同學來自不同學經歷背景、激盪出很多火花，也希望能和更多人分享紫砂壺展覽不同面向的故事。

關鍵字陶博館紫砂壺
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