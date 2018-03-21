鶯歌陶博館紫砂壺特展　藝研所高材生免費導覽

新北市立鶯歌陶瓷博物館即日起至6月18日在館內3樓特展室規劃「紫砂漫遊‧聚焦台灣」特展，展出跨越400年、共336組件的紫砂壺作品，陶博館特別安排台灣大學藝術史研究所教授施靜菲帶領8位高材生，將在周末假日提供免費導覽服務，還有學生自製的導覽圖，讓民輕鬆欣賞展覽。

陶博館表示，這次展覽與台大藝術史研究所合作，經過1年多的準備終於順利開展，主要負責「紫砂茶器在國際舞台的登場」展區的教授施靜菲，從籌備期就帶著陳鈺宜、黃俊嘉、胡幼函、金芳如、吳珮羽、魏孟瑜、謝宗儒及朱佑霖等8位學生，從研究紫砂壺、展品開箱、選件、佈展到導覽內容與館方攜手合作。