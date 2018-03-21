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中央社

海軍將官官舍維護不佳 柯文哲要罰國防部

中央社2018/03/21 15:48
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者梁珮綺、游凱翔台北21日電）座落在台北市中正區的海軍將官官舍列為歷史建築，有里長反映官舍維護不佳，盼市府活化再利用。市長柯文哲表示，先對管理人國防部開罰，後續再談。軍方說會溝通改進。

文化部文化資產局資料顯示，位在台北市中正區泰安街1巷內的海軍將官官舍建於日據末期，為洋式風格，與當時和洋風型態的日式建築相異，頗具特色。海軍將官官舍曾住過的將軍有：馬紀壯、黎玉璽、蔣謙及裴毓棻，皆具特殊歷史人物價值，管理人為國防部總政治作戰局。

中正區文北里長陳余秀卿在今天上午的里長座談會上，向台北市長柯文哲反映，海軍將官官舍位於黃金地段，但缺乏維護，已荒廢20年，管理單位僅整修外牆，內部狀況不佳，甚至還有路人會在附近小便，導致環境髒亂，盼市府能活化再利用。

柯文哲表示，當務之急想到的方法，是採市容查報以及文化局開罰處理，要求先開罰，後續再談。

柯文哲還說，台北市內有400個古蹟，管理單位為北市府的不多，軍方、中央部會、國有財產署也非文化資產維護專業單位，無法處理，他認為應採通案解決，要求列管。

文化局主秘劉得堅告訴中央社記者，國防部今年2月有送管理維護計畫，仍在審查中，會要求國防部善盡管理責任，若無法達成，會依文化資產保存法開罰。

海軍司令部對此問題回應，目前已外包給廠商做定期維護清潔管理，每個月也會派員驗收狀況，會再與當地里民、里長溝通，了解是否有不足之處，再請外包廠商改進。（編輯：梁君棣）1070321

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