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地球上最後一隻雄性北非白犀牛過世　專家留精盼物種存

寵毛網2018/03/21 15:31
地球上最後一隻雄性北非白犀牛過世　專家留精盼物種存續（圖／寵毛網）
地球上最後一隻雄性北非白犀牛過世　專家留精盼物種存續（圖／寵毛網）

這隻叫做蘇丹的雄性北非白犀牛已經高齡45歲，日前在照護者的守護之下辭世。牠是地球上最後一隻公北非白犀牛，牠的死也為這個白犀牛亞種的存續蒙上一層陰影。

蘇丹高齡45，因為健康退化造成皮膚大面積潰爛，照顧牠的肯亞自然生態保護區工作人員只能無奈為牠進行安樂死，以結束牠的痛苦。

蘇丹高齡45，因為健康退化造成皮膚大面積潰爛，照顧牠的肯亞自然生態保護區工作人員只能無奈為牠進行安樂死，以結束牠的痛苦。（圖／Frank AF Petersens）

蘇丹是以牠出生的國家命名，在牠年輕的時候，蘇丹被送到捷克共和國的DvůrKrálové動物園，牠一生中大部分時間都住在那裡。 2009年，蘇丹被轉移到肯尼亞的Ol Pejeta保護區，與兩隻年輕的雌性犀牛Fatu和Najin一起居住，希望生活在更加自然的環境中能夠鼓勵動物繁殖，使北非白犀牛免於滅絕。然而蘇丹和其他兩隻母犀牛始終沒有好消息傳出，現在期盼以體外受精，並讓一頭南方白犀牛當代理孕母的方式，為這個面臨滅絕危機的物種留下一線生機。

為了保護蘇丹，肯亞的工作人員鋸掉牠的角，並派武裝人員24小時戒備。

為了保護蘇丹，肯亞的工作人員鋸掉牠的角，並派武裝人員24小時戒備。（圖／Ed Barthrop）

犀牛角一直被神話成治百病的藥材，因此野生犀牛時常遭到濫殺，犀牛的數量也從數百萬隻，銳減到剩下不到三萬頭。事實上犀牛角並沒有什麼太特別的營養價質，成份就和其他的角質（例如你的指甲）沒什麼兩樣；過去國際公益組織野生救援就曾發起「啃指甲救犀牛」的活動，就是想呼籲民眾別把犀牛角過度神話。

Maggie-Q也曾響應啃指甲救犀牛的活動。（圖／網路翻攝）

Maggie-Q也曾響應啃指甲救犀牛的活動。（圖／網路翻攝）

蘇丹生前身影。（圖／Ian Aitken）

蘇丹生前身影。（圖／Ian Aitken）

沒有買賣就沒有傷害，為了保護這些美麗的動物，請拒絕購買任何野生動物的製品，包括毛皮大衣、皮包、犀牛角、虎鞭等等。讓生物物種永續，才能夠後代子孫美好的未來。

延伸閱讀

武裝軍24小時全天候站崗　只為守護全球僅存一隻的野生雄性白犀牛

 

療癒力就是牠們的超能力！超多可愛毛小孩都在寵毛網：https://petsmao.nownews.com/

關鍵字北非白犀牛啃指甲救犀牛犀牛角
貓咪健康也需要守護！　愛貓...

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