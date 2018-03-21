地球上最後一隻雄性北非白犀牛過世　專家留精盼物種存

這隻叫做蘇丹的雄性北非白犀牛已經高齡45歲，日前在照護者的守護之下辭世。牠是地球上最後一隻公北非白犀牛，牠的死也為這個白犀牛亞種的存續蒙上一層陰影。

蘇丹是以牠出生的國家命名，在牠年輕的時候，蘇丹被送到捷克共和國的DvůrKrálové動物園，牠一生中大部分時間都住在那裡。 2009年，蘇丹被轉移到肯尼亞的Ol Pejeta保護區，與兩隻年輕的雌性犀牛Fatu和Najin一起居住，希望生活在更加自然的環境中能夠鼓勵動物繁殖，使北非白犀牛免於滅絕。然而蘇丹和其他兩隻母犀牛始終沒有好消息傳出，現在期盼以體外受精，並讓一頭南方白犀牛當代理孕母的方式，為這個面臨滅絕危機的物種留下一線生機。