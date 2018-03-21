體育／培育體壇好手　六堆運動會31日盛大舉行

「2018第53屆六堆運動會」將於3月31日至4月1日在屏東縣長治鄉盛大舉辦，客家委員會特於3月21日舉辦「瘋六堆」記者會，除客委會主委李永得親自出席外，高、屏2縣市政府及六堆12鄉（區）代表共同與會，由六堆美濃客家音樂創作人林生祥擔任開場嘉賓，用月琴彈奏六堆悠揚的客家樂章。

延續53屆的悠久歷史，「2018第53屆六堆運動會」3月31日上午假長治國中盛大開幕，晚上在長治鄉長興國小前，辦理「六堆風華之夜」，今年特別邀請由六堆美濃客家音樂創作人林生祥擔任團長的生祥樂隊演出，林生祥出道滿20年，長期關注臺灣的農工、環境議題，並創作客語音樂發聲，曾獲得8座金曲獎、10座金音獎之殊榮，他獨樹一格的樂風，獲得跨族群的肯定與共鳴。這次將演唱多首得獎作品，更為當地的小朋友特別演出童謠作品。同時六堆土生土長的在地網紅JAM狠愛演，亦將秉持著對家鄉的熱愛，呼籲六堆子弟共同參與六堆的客庄盛會。