體育／培育體壇好手　六堆運動會31日盛大舉行

「2018第53屆六堆運動會」將於3月31日至4月1日在屏東縣長治鄉盛大舉辦，客家委員會特於3月21日舉辦「瘋六堆」記者會，除客委會主委李永得親自出席外，高、屏2縣市政府及六堆12鄉（區）代表共同與會，由六堆美濃客家音樂創作人林生祥擔任開場嘉賓，用月琴彈奏六堆悠揚的客家樂章。
延續53屆的悠久歷史，「2018第53屆六堆運動會」3月31日上午假長治國中盛大開幕，晚上在長治鄉長興國小前，辦理「六堆風華之夜」，今年特別邀請由六堆美濃客家音樂創作人林生祥擔任團長的生祥樂隊演出，林生祥出道滿20年，長期關注臺灣的農工、環境議題，並創作客語音樂發聲，曾獲得8座金曲獎、10座金音獎之殊榮，他獨樹一格的樂風，獲得跨族群的肯定與共鳴。這次將演唱多首得獎作品，更為當地的小朋友特別演出童謠作品。同時六堆土生土長的在地網紅JAM狠愛演，亦將秉持著對家鄉的熱愛，呼籲六堆子弟共同參與六堆的客庄盛會。
六堆運動會培育許多揚名國際體壇高手，舉凡客家傳統運動強項田徑、網球、棒球、排球等項目，今年更增添新興且高技巧的獨輪車項目，同時辦理系列活動，包括3月24日於長治鄉長興國小前加碼演出浪漫幽默的「客家大戲-膨風美人」、3月28日起於六堆忠義祠引燃六堆運動會聖火，在客家地區信仰代表-忠勇公的陪同之下，展開為期兩天的聖火遶境祈福活動，以及六堆產業市集，從文化到產業，靜態至動態，完整呈現多元繽紛的年度客家盛會。
除此之外，六堆客家文化園區也精心規劃─「六堆運動會特展」，從六堆運動會的起源、歷史，各項賽事、運動的發展，更商借多位名將的文物與照片，讓參觀的遊客一睹大武山下小奧運的絕代風華，六堆運動會特展將從3月底持續展出至6月底，為期3個月的特展，要把六堆地區客家的團結意識及硬頸精神延續給下一代。
六堆的熱情，誠摯歡迎您共下瘋六堆體驗，詳細活動資訊可上客家委員會官網查詢。