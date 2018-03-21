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生活

遭指台獨大陸逼下架　《厭世動物園》畫插圖首度回應

生活中心／綜合報導2018/03/21 16:26
▲被舉報台獨導致書籍遭大陸下架，《厭世動物園》畫插圖回應。（圖／取自厭世動物園臉書）
▲被舉報台獨導致書籍遭大陸下架，《厭世動物園》畫插圖回應。（圖／取自厭世動物園臉書）

《厭世動物園》作者厭世姬日前將作品改名為《好氣啊，可是還要保持微笑》在大陸出版，不料卻被大陸網友舉報他是「台獨」作家，書籍立刻遭大陸下架。厭世姬今（ 21 ）日在臉書粉絲專頁回應，並畫插圖回嗆「如果台獨才能比中指，那我還是台獨好了」。

厭世動物園作者厭世姬今日在臉書粉專 PO 文，正式回應簡體版書籍在大陸遭到下架事件。文中指出，「話說我因為被舉報台獨所以簡體版在中國被下架惹（中國出版社還被洗版，有點可憐），台灣珍貴的地方就是可以表達各種立場但不會被怎樣，但如果一個國家不能容許頹廢、喪氣、比中指，一定要積極向上的話，被下架我覺得就算ㄌ」。

厭世姬還不忘在文末祝福大陸「即使很生氣，也要記得保持微笑喔！」

網友看後紛紛讚爆：「台灣有佳人，厭世而獨立」、「這個必須讚！！」「強國人真的很有事，在奇怪地方表態特勤勞」、「阿共真的很嚴格」；另也有網友歪樓放錯重點：「右邊那根本不是雞！」「右邊那隻被改得有夠醜」。

事實上，厭世姬之前就曾於臉書粉專發文指出，該書籍原本要以《厭世動物園》為名在大陸出版，但卻收到大陸出版社的來信「書稿中有個別篇章過於宣傳消極頹廢思想、享受主義思想，與我們積極向上的社會主義核心價值觀不相吻合，需要處理」，因此最後把書名改為《好氣啊，可是還要保持微笑》。厭世姬無奈「連封面中比中指的圖也被改成了比 YA 」，經歷一波三折終於在大陸出版了，沒想到又因被舉報是台獨作家而告吹。


▲《厭世動物園》登陸出版前，已歷經改名風波。（圖／取自厭世動物園臉書）

 

關鍵字中指台獨大陸厭世動物園厭世姬
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