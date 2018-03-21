遭指台獨大陸逼下架　《厭世動物園》畫插圖首度回應

《厭世動物園》作者厭世姬日前將作品改名為《好氣啊，可是還要保持微笑》在大陸出版，不料卻被大陸網友舉報他是「台獨」作家，書籍立刻遭大陸下架。厭世姬今（ 21 ）日在臉書粉絲專頁回應，並畫插圖回嗆「如果台獨才能比中指，那我還是台獨好了」。

厭世動物園作者厭世姬今日在臉書粉專 PO 文，正式回應簡體版書籍在大陸遭到下架事件。文中指出，「話說我因為被舉報台獨所以簡體版在中國被下架惹（中國出版社還被洗版，有點可憐），台灣珍貴的地方就是可以表達各種立場但不會被怎樣，但如果一個國家不能容許頹廢、喪氣、比中指，一定要積極向上的話，被下架我覺得就算ㄌ」。