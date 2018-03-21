凱羿-KY去年每股賺18.63元 股利達15元

（中央社記者江明晏台北21日電）百貨股凱羿-KY因自有品牌鍋具熱銷，去年合併營收新台幣56.05億元，歸屬母公司稅後淨利8.56億元，每股盈餘(EPS)18.63元，均創歷史新高，董事會決議擬配發現金股利15元。
凱羿設計開發各種生活用品，供應全球直效行銷通路商，產品行銷全球65國，國際上直效行銷主要行銷通路為電視購物、型錄、雜誌或郵購、網路購物、電話行銷、直接信函等。
凱羿-KY去年全年合併營收新台幣56.05億元，歸屬母公司稅後淨利8.56億元，每股稅後淨利（EPS）18.63元，均創下歷史新高，營收與淨利分別較2016年成長49.59%及40.91%。
觀察凱羿-KY在2017年產品營收比重，依序為廚房用品79%、家居用品11%、美體養護5%、電子電器3%、運動器材及其他2%；市場比重則為美洲76%、歐洲16%、其他8%。
凱羿-KY表示，自有品牌Copper Chef涵蓋鍋具、烤盤、刀具、電磁爐等一系列廚房用品，2017年貢獻營收共38億元，今年Copper Chef將推出第二代鍋具與電器用品，延續品牌銷售熱潮。
凱羿-KY董事會今天通過2017年度盈餘分配案，擬配發現金股利15元，配息率逾8成，將待股東會通過後實施，以凱羿-KY今天收盤參考價195.5元計算，現金殖利率7.67%。（編輯：黃國倫）1070321