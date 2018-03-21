NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈IS鎖定世界盃？梅西慘淪宣傳主角全聯走過20年　林敏雄分享心得理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

凱羿-KY去年每股賺18.63元 股利達15元

中央社2018/03/21 15:56
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者江明晏台北21日電）百貨股凱羿-KY因自有品牌鍋具熱銷，去年合併營收新台幣56.05億元，歸屬母公司稅後淨利8.56億元，每股盈餘(EPS)18.63元，均創歷史新高，董事會決議擬配發現金股利15元。

凱羿設計開發各種生活用品，供應全球直效行銷通路商，產品行銷全球65國，國際上直效行銷主要行銷通路為電視購物、型錄、雜誌或郵購、網路購物、電話行銷、直接信函等。

凱羿-KY去年全年合併營收新台幣56.05億元，歸屬母公司稅後淨利8.56億元，每股稅後淨利（EPS）18.63元，均創下歷史新高，營收與淨利分別較2016年成長49.59%及40.91%。

觀察凱羿-KY在2017年產品營收比重，依序為廚房用品79%、家居用品11%、美體養護5%、電子電器3%、運動器材及其他2%；市場比重則為美洲76%、歐洲16%、其他8%。

凱羿-KY表示，自有品牌Copper Chef涵蓋鍋具、烤盤、刀具、電磁爐等一系列廚房用品，2017年貢獻營收共38億元，今年Copper Chef將推出第二代鍋具與電器用品，延續品牌銷售熱潮。

凱羿-KY董事會今天通過2017年度盈餘分配案，擬配發現金股利15元，配息率逾8成，將待股東會通過後實施，以凱羿-KY今天收盤參考價195.5元計算，現金殖利率7.67%。（編輯：黃國倫）1070321

敦南股利1.6元 配發率近9成豬糞尿變黑金 作為沼液沼渣...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan