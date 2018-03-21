NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈IS鎖定世界盃？梅西慘淪宣傳主角全聯走過20年　林敏雄分享心得理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

敦南股利1.6元 配發率近9成

中央社2018/03/21 15:55
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者江明晏台北21日電）敦南科技儘管受美國新稅制影響，按持達爾科技股份比例認列1.8億元的業外虧損，但本業營運佳，全年EPS仍達1.8元，董事會並通過每股配發1.6元現金股利，配發率逾88%。

敦南科技今天召開董事會並於會中通過2017年度合併財報，去年營收新台幣115.04億元，較2016年成長10%，全年毛利率平均28%，較前年度增加1個百分點，營業淨利13.2億元，年增率達27%。

敦南指出，雖然第4季受到美國新稅制影響，造成達爾科技帳上遞延所得稅資產抵稅金額減少，必須一次性支付稅負差額，按持達爾科技股份比例，敦南必須認列1.8億元的業外虧損，但因本業的營運表現佳，全年每股稅後盈餘仍達1.8元，年增28%。

敦南強調，美國新稅制造成的影響屬「非戰之罪」，且降稅對於達爾未來的獲利也是項利多，因此董事會決議通過88.8%的配息率，即每股配發1.6元。

回顧2017年表現，敦南表示，4大部門中除了6吋晶圓產品外，其餘3大產品在營收及獲利上皆達年度獲利成長優於營收的「優成長」目標，其中表現得最好的是系統模組產品，營收較2016年增加19%，獲利更攀升近18倍。

但敦南坦言，「今年要面對的挑戰也不少」，包括晶圓及原物料上漲帶動的成本墊高，匯率的波動以及稅率提高等。2018年在全球半導體產業預計5%至8%的成長帶動下，將努力朝達到營收及獲利可以再更上一層樓的年度目標。（編輯：郭萍英）1070321

台新金減董事席次 金管會...凱羿-KY去年每股賺18....

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan