敦南股利1.6元 配發率近9成

敦南指出，雖然第4季受到美國新稅制影響，造成達爾科技帳上遞延所得稅資產抵稅金額減少，必須一次性支付稅負差額，按持達爾科技股份比例，敦南必須認列1.8億元的業外虧損，但因本業的營運表現佳，全年每股稅後盈餘仍達1.8元，年增28%。

敦南強調，美國新稅制造成的影響屬「非戰之罪」，且降稅對於達爾未來的獲利也是項利多，因此董事會決議通過88.8%的配息率，即每股配發1.6元。

回顧2017年表現，敦南表示，4大部門中除了6吋晶圓產品外，其餘3大產品在營收及獲利上皆達年度獲利成長優於營收的「優成長」目標，其中表現得最好的是系統模組產品，營收較2016年增加19%，獲利更攀升近18倍。

但敦南坦言，「今年要面對的挑戰也不少」，包括晶圓及原物料上漲帶動的成本墊高，匯率的波動以及稅率提高等。2018年在全球半導體產業預計5%至8%的成長帶動下，將努力朝達到營收及獲利可以再更上一層樓的年度目標。（編輯：郭萍英）1070321