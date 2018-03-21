豬糞尿變黑金 作為沼液沼渣肥分創三贏

（中央社記者陳朝福高雄21日電）高雄市環保局推動豬糞尿等作為沼液沼渣肥分再利用計畫，可減少廢水排放量及少繳水污費和資源再利用，達到畜牧戶、農民、環保都受惠三贏的目的，讓沼液沼渣變黑金。

高雄市環保局土壤及水污染防治科長鄭嵐今天說，沼液沼渣肥分其實主要成分就是豬糞和豬尿，目前採取現地處理方式，由養豬畜牧場先於現場厭氧化後再利用。

依行政院環境保護署規定，取得核准的沼液沼渣肥分再利用計畫後，即可排入農田當作肥料，高雄市至去年底共有15座畜牧場取得澆灌許可，澆灌總量每年2.67萬公噸，共施灌23.5公頃農地。