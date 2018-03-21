NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈IS鎖定世界盃？梅西慘淪宣傳主角全聯走過20年　林敏雄分享心得理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

豬糞尿變黑金 作為沼液沼渣肥分創三贏

中央社2018/03/21 15:56
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者陳朝福高雄21日電）高雄市環保局推動豬糞尿等作為沼液沼渣肥分再利用計畫，可減少廢水排放量及少繳水污費和資源再利用，達到畜牧戶、農民、環保都受惠三贏的目的，讓沼液沼渣變黑金。

高雄市環保局土壤及水污染防治科長鄭嵐今天說，沼液沼渣肥分其實主要成分就是豬糞和豬尿，目前採取現地處理方式，由養豬畜牧場先於現場厭氧化後再利用。

依行政院環境保護署規定，取得核准的沼液沼渣肥分再利用計畫後，即可排入農田當作肥料，高雄市至去年底共有15座畜牧場取得澆灌許可，澆灌總量每年2.67萬公噸，共施灌23.5公頃農地。

這15座畜牧場先將豬糞和豬尿等先進行厭氧化處理，待熟成為沼液沼渣肥分後再澆灌排入附近農田當作肥料。鄭嵐統計每年澆灌總量2.67萬公噸，對於生化需氧量（BOD）的污染削減量，每年削減約15萬695公斤，並減少污染物排入河川。

為減少廢水排放量和少繳水污費，以及擴大製成沼液沼渣供作農地肥分，同時克服沼液沼渣離場澆灌情形，高雄市環保局規劃購置8公噸以上載運沼液沼渣的槽車、施灌機具及農地貯存槽，協助其他有意願使用沼液沼渣作為農田肥分農戶，達到畜牧戶、農民、環保三贏局面。

高雄市環保局長蔡孟裕也表示，為鼓勵更多畜牧業者加入沼液沼渣作為農地肥分使用的行列，除配合環保署簡化程序審查，並向台糖公司爭取提供更多的農地澆灌使用，也會提供沼液沼渣的集運及貯存槽、施肥處理機補助等。

使用沼液沼渣作為農地肥分後，高雄市環保局也與農業局及產銷班合作，提供每年定期的土壤及地下水檢測，擴大沼液沼渣肥分的使用管道。（編輯：李錫璋）1070321

凱羿-KY去年每股賺18....想要休息 緬甸總統請辭立即生效

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan