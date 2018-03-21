新任檢察總長人選 邱太三：已推薦3人

（中央社記者蕭博文台北21日電）總統蔡英文即將提名新任檢察總長，熟悉決策的司法界人士研判，現任台中高分檢檢察長江惠民呼聲高。法務部長邱太三今天僅證實，上週已向總統府推薦3人，但名單不方便透露。
最高法院檢察署檢察總長顏大和任期即將屆滿，總統依規定必須在4月8日前提名新任總長人選，而適逢清明連續假期，外界研判，總統應會在本月底完成提名，將咨文送交立法院。
司法界人士研判，台灣高等法院台中分院檢察署檢察長江惠民、法務部常務次長張斗輝都是熱門人選，若論期別、歷練、辦案經驗，江惠民呼聲高。
邱太三今天下午與媒體茶敘，被問到檢察總長人選時說，依法院組織法規定，檢察總長由總統提名，經由立法院同意，這段時間除檢察官協會票選推薦5名人選給總統府，總統也召見他跟政務委員羅秉成從各方面徵詢意見與看法。
邱太三說，上週已向總統府遞交3名推薦人選名單，供總統府做其他了解跟徵詢，名單不便透露，至於外傳江惠民呼聲高，邱太三沒有評論。
檢察官協會日前舉辦檢察總長推薦票選活動，前5高票包括台灣高等法院檢察署檢察長王添盛、台灣高等法院台中分院檢察署檢察長江惠民、台灣新北地方法院檢察署檢察長朱兆民、法務部常務次長張斗輝、法務部司法官學院院長蔡碧玉。（編輯：李亨山）1070321