新任檢察總長人選 邱太三：已推薦3人

（中央社記者蕭博文台北21日電）總統蔡英文即將提名新任檢察總長，熟悉決策的司法界人士研判，現任台中高分檢檢察長江惠民呼聲高。法務部長邱太三今天僅證實，上週已向總統府推薦3人，但名單不方便透露。

最高法院檢察署檢察總長顏大和任期即將屆滿，總統依規定必須在4月8日前提名新任總長人選，而適逢清明連續假期，外界研判，總統應會在本月底完成提名，將咨文送交立法院。

司法界人士研判，台灣高等法院台中分院檢察署檢察長江惠民、法務部常務次長張斗輝都是熱門人選，若論期別、歷練、辦案經驗，江惠民呼聲高。