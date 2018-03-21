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新北防災自治條例上路　鼓勵危險建物補強或重建

記者蔡琇惠／新北報導2018/03/21 16:40
▲新北防災自治條例3月23日上路，提供容積獎勵50％的高誘因，鼓勵危險建物補強或重建。（圖／新北市都更處提供）
▲新北防災自治條例3月23日上路，提供容積獎勵50％的高誘因，鼓勵危險建物補強或重建。（圖／新北市都更處提供）

台灣地震頻傳，為了保障民眾居住安全，新北市政府制定「新北市推動防災建築再生自治條例」，今(21)天對外公告、23日實施，提供容積獎勵50％的高誘因，鼓勵海砂屋及耐震係數不足的危險建物補強或重建。

新北市都市更新處長張溫德表示，房子跟人一樣也有生命週期，會因為屋齡、建材、災害等因素造成居住安全上的疑慮，防災自治條例主要目的在於限期消除潛在危險建築物，提供重建及整建維護2種協助方式。

在拆除重建部分定額給予50%容積獎勵、鬆綁相關法令及提供租金、地價稅、房屋稅等3項補貼；而在整建維護方面則提高耐震補強費用補助75%，最高上限可達1200萬，市府希望以簡單程序及明確獎勵，鼓勵民眾加速重建及提升建築結構耐震能力。

都更處更新事業科長徐子宏表示，配合防災自治條例實務執行需求，目前配套訂定租金補助、稅捐補貼要點及作業注意事項等相關規定，預計今年4月陸續推出。另外，市府從105年3月起推出「房屋健檢、補強、重建一條龍」服務，目前已有68處災害高風險社區派駐都更推動師或輔導團隊進行輔導，其中有8處修復完成、2件進入都更程序，19個社區達成共識將重建或補強，防災自治條例公告實施後，可望加速社區凝聚共識，協助居民早日遠離危險家園。

關鍵字防災自治條例地震海砂屋都更
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