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影／看鴻海FII登陸掛牌　許勝雄：台灣應提供更多誘因

記者顏真真／台北報導2018/03/21 17:00
全國工業總會理事長許勝雄談鴻海FII登陸掛牌及中美貿易戰的影響。關新聞請上：http://www.nownews.com/ ─【NOWnews今日新聞】─

鴻海集團大陸子公司富士康工業互聯網公司（FII）創大陸A股 IPO 上市速度最快紀錄，引發市場擔憂大陸股市恐產生磁吸效應，台灣資本市場將遭邊緣化。對此，全國工業總會理事長、也是三三會副理事長許勝雄21日表示，台灣企業已全球布局，會根據自己需求選擇適當地方上市，這是必然的趨勢，台灣還是應把投資環境及資本市場做好，提供更多誘因吸引企業在台上市，這才是根本解決之道。

三三會邀請經部次長龔明鑫針對「五加二產業創新方案」演講。不過，對於富士康FII赴陸上市，是否引起後續出走效應？全國工總理事長許勝雄受訪時認為，台灣企業這幾十年來發展已是全球布局，不同國家及不同市場，不論是生產還是銷售也好，每個企業會根據自己的需求選擇適當地方上市。

他並強調，台灣還是自己要把投資環境、資本市場做好，提供更多誘因讓企業願意在台上市，這才是根本解決之道，企業根據他們的需求去做改變，這是必然的趨勢。

至於美國將公布對陸科技、智財等約百項商品徵收關稅，許勝雄說，若站在合理關稅，在WTO架構下，每個國家都應有合理關稅環境，使得每國家在能源、資源使用下，扮演不同角色，即便美國再偉大，也沒辦法把整個製造體系搬回美國，全球資源應該有效產生更大價值，無法靠單純關稅保障，就可扭曲掉。
 

關鍵字鴻海fii許勝雄資本市場大陸關稅工總
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