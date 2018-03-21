影／看鴻海FII登陸掛牌　許勝雄：台灣應提供更多誘因

鴻海集團大陸子公司富士康工業互聯網公司（FII）創大陸A股 IPO 上市速度最快紀錄，引發市場擔憂大陸股市恐產生磁吸效應，台灣資本市場將遭邊緣化。對此，全國工業總會理事長、也是三三會副理事長許勝雄21日表示，台灣企業已全球布局，會根據自己需求選擇適當地方上市，這是必然的趨勢，台灣還是應把投資環境及資本市場做好，提供更多誘因吸引企業在台上市，這才是根本解決之道。

三三會邀請經部次長龔明鑫針對「五加二產業創新方案」演講。不過，對於富士康FII赴陸上市，是否引起後續出走效應？全國工總理事長許勝雄受訪時認為，台灣企業這幾十年來發展已是全球布局，不同國家及不同市場，不論是生產還是銷售也好，每個企業會根據自己的需求選擇適當地方上市。