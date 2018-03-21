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中央社

矽力-KY：消費產品成長快 零組件缺貨是變數

中央社2018/03/21 16:03
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者張建中台北21日電）電源管理晶片廠矽力-KY看好今年所有產品線都可望成長，其中，消費性電子產品成長將較快速；只是電阻、電容等零組件缺貨是市場一大變數。

矽力-KY下午舉行法人說明會，由董事長陳偉親自說明去年營運結果。矽力-KY去年總營收新台幣85.99億元，年增20.58%，稅後淨利18.08億元，每股純益21.2元。

陳偉表示，消費性電子與工業產品仍是矽力-KY主力產品，去年產品比重分別占43%及40%。

展望今年，陳偉預期，包括消費性電子、工業、資訊與網路通訊產品銷售都可望成長；只是工業與資訊產品將相對穩定，消費性電子產品成長將較快速。

陳偉表示，在物聯網業者驅動下，包括電扇、燈等產品都將重新設計，與網路連接，是驅動今年消費性電子市場成長主要動能；只是電阻、電容等零組件缺貨，讓市場預測較不確定。

矽力-KY去年因儲存型快閃記憶體(NAND Flash)供不應求影響，固態硬碟(SSD)產品銷售衰退，陳偉預期，隨著NAND Flash供應吃緊情況趨緩，今年SSD業績可望成長。

至於車用市場，陳偉表示，這是矽力-KY長期發展的市場，目前規劃將自娛樂、發光二極體(LED)照明與先進駕駛輔助系統(ADAS)領域切入。

陳偉說，目前沒有大型併購計畫，不過，為保持靈活度，才會決定去年度盈餘每股配發6元現金股息，多保留現金。（編輯：李信寬）1070321

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