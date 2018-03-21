曼谷國際書展 台灣二度應邀擔任主題國

（中央社記者羅苑韶台北21日電）相隔11年，台灣再度受邀泰國曼谷國際書展擔任主題國，呈現圖書和數位出版品之外，同時端出音樂、電影和文化表演。文化部長鄭麗君今天說，讓人聽見台灣、看見台灣並感受台灣。

這是文化部首度聯手外交部、觀光局、農委會、原委會、客委會、僑委會等部會一同前往。

鄭麗君今天在書展行前記者會表示，台灣在11年後再度成為書展主題國，代表台灣作家和創作者展現的台灣文化軟實力被世界看見。

文化部邀四次入圍葛萊美獎的蕭青陽擔任策展，主視覺為張開雙手的台灣傳統戲偶，以Tai-Thai Reading為主題。