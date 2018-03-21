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中央社

曼谷國際書展 台灣二度應邀擔任主題國

中央社2018/03/21 16:04
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者羅苑韶台北21日電）相隔11年，台灣再度受邀泰國曼谷國際書展擔任主題國，呈現圖書和數位出版品之外，同時端出音樂、電影和文化表演。文化部長鄭麗君今天說，讓人聽見台灣、看見台灣並感受台灣。

這是文化部首度聯手外交部、觀光局、農委會、原委會、客委會、僑委會等部會一同前往。

鄭麗君今天在書展行前記者會表示，台灣在11年後再度成為書展主題國，代表台灣作家和創作者展現的台灣文化軟實力被世界看見。

文化部邀四次入圍葛萊美獎的蕭青陽擔任策展，主視覺為張開雙手的台灣傳統戲偶，以Tai-Thai Reading為主題。

鄭麗君說，台灣參展主視覺為雙偶共舞，充分展現活潑熱情，具幽默和親切感，顯現泰國和台灣雙方連結和友誼，藉閱讀連結彼此，藉跨文化的交流豐富彼此文化視野。

2018第16屆曼谷國際書展3月29日到4月8日在詩麗吉王后展覽中心舉行。這是台灣繼2007年，二度回曼谷國際書展擔任主題國。

台灣參展展區分三區，包括主題國展區、國際版權書區及CCC漫畫體驗展區。國際版權書區共156家出版社參與，1034本書籍參與版權推介，並首度舉辦台泰出版產業交流論壇。

書展期間還將舉辦50多場文化講座及表演，參展作家及出版人包括紀大偉、何敬堯、林立青、許育榮、侯文詠、陳美燕、邱承宗、亞榮隆‧撒可努。音樂人及團體包括國立臺灣交響樂團、羅文裕、戴曉君。

書展期間還將放映陣頭、目擊者、健忘村、總舖師等11部台灣電影，並安排影評人但唐謨、田國平等人主持映會座談。

書展期間還將在書展主舞台及台灣館，安排九天民俗技藝團、昇平五洲園掌中戲、茶藝表演和原住民樂舞表演。（編輯：管中維）1070321

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