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中央社

德州連環爆 聯邦快遞將掃描每件包裹

中央社2018/03/21 16:12
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社奧斯汀20日綜合外電報導）聯邦快遞公司一位員工表示，聯邦快遞將針對德州一處配送中心內的每件包裹進行掃描，並稱這是公司回應首府奧斯汀一連串爆炸案的特別措施。

路透社報導，這間配送中心位於聖安東尼奧（SanAntonio）郊區謝茨（Schertz），今天發生包裹爆炸案，造成一人受傷。謝茨位於奧斯汀（Austin）西南方約105公里。

聯邦快遞公司（FedEx Corp.）員工表示，公司將對配送中心內全部卡車上的包裹進行X光掃描，再將包裹運送到其他配送和物流中心。這名員工沒有被授權發言，他不在事發的配送中心工作，但被告知現場情況。

聯邦快遞公司發言人麥克拉斯基（Jim McCluskey）表示，他無法立即做出評論。

聯邦快遞公司今天發生的爆炸案，是德州過去18天以來的第5起。5起爆炸案奪走2人性命，造成多人受傷，出動上百名員警和聯邦調查局（FBI）探員，尋找炸彈客和調查犯案動機。

另外，有關當局表示，今晚在慈善機構Goodwill二手店發生的第6起爆炸案，似乎與其他案件無關。

掃描包裹不是美國大型快遞公司像是聯邦快遞公司、優比速公司（United Parcel Service Inc.）或美國郵政管理局（U.S. Postal Service）的慣例。運輸業專家表示，美國每天運送約4000萬件包裹。檢查每件包裹將會癱瘓貨運操作。（譯者：葉俐緯/核稿：林憬屏）1070321

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