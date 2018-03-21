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幻象飛官失聯數月　妻深夜無助發文：可以幫幫我嗎？

生活中心／綜合報導2018/03/21 16:28
▲飛官何子雨去年11月7日失聯後至今仍下落不明，他的妻子21日在臉書發文，希望網友可以幫忙轉發訊息。（圖／翻攝自臉書）
▲飛官何子雨去年11月7日失聯後至今仍下落不明，他的妻子21日在臉書發文，希望網友可以幫忙轉發訊息。（圖／翻攝自臉書）

空軍一架幻象戰機，去（ 2017 ）年 11 月 7 日在實施例行夜航訓練時，於基隆外海失聯，飛官何子雨至今下落不明，他的妻子張家涵今（ 21 ）日凌晨在臉書發文，希望大家可以幫幫她，「任何的蛛絲馬跡，對我們來說都很重要，沒有找到東西前，就是還有希望...」。

「可以幫幫我嗎？」張家涵在臉書發文提供丈夫的相關資料，希望網友可以幫忙。她提到，丈夫何子雨去年 11 月 7 日在執行幻象戰機訓練任務時失聯，打撈船家找遍所有可能的點，但卻什麼都沒有，也已經沒有範圍可以找了。

張家涵表示，何子雨沒有在儀表板故障的瞬間墜海，不知道繼續飛了多久，「可能往東、往西、往南、往北，可能被外星人抓走了，可能穿越時空了，可能在某個孤島上跟足球當朋友，可能失去記憶在外面遊蕩，可能重傷在某個醫院昏迷...我每天都在想各種可能」。

張家涵提到，根據「六度分隔理論」，平均透過 6 個人就能認識全世界，「也許你的朋友的朋友的朋友在 11/7 當天有聽到奇怪的聲音，看到奇怪的飛機，或是聽說了什麼奇怪的傳言」，希望網友們能幫忙轉發她的訊息，因為任何的蛛絲馬跡，對他們來說都很重要，「沒有找到東西前，就是還有希望...」。

去年 11 月 7 日，空軍新竹基地一架編號 2040 號、由何子雨上尉所駕駛的幻象戰機，在實施例行夜航訓練時，晚間 6 時 43 分雷達光點消失於基隆北北東 90 浬處，軍方派遣空軍各型機、海軍各型艦前往搜救，海巡署也出動多艘艦、艇、船協助搜救，但至今仍未尋獲。

關鍵字何子雨幻象空軍飛官失聯
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