幻象飛官失聯數月　妻深夜無助發文：可以幫幫我嗎？

空軍一架幻象戰機，去（ 2017 ）年 11 月 7 日在實施例行夜航訓練時，於基隆外海失聯，飛官何子雨至今下落不明，他的妻子張家涵今（ 21 ）日凌晨在臉書發文，希望大家可以幫幫她，「任何的蛛絲馬跡，對我們來說都很重要，沒有找到東西前，就是還有希望...」。

「可以幫幫我嗎？」張家涵在臉書發文提供丈夫的相關資料，希望網友可以幫忙。她提到，丈夫何子雨去年 11 月 7 日在執行幻象戰機訓練任務時失聯，打撈船家找遍所有可能的點，但卻什麼都沒有，也已經沒有範圍可以找了。

張家涵表示，何子雨沒有在儀表板故障的瞬間墜海，不知道繼續飛了多久，「可能往東、往西、往南、往北，可能被外星人抓走了，可能穿越時空了，可能在某個孤島上跟足球當朋友，可能失去記憶在外面遊蕩，可能重傷在某個醫院昏迷...我每天都在想各種可能」。