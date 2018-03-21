臺北杜鵑花季開幕　春遊城南賞花、音樂、野餐、逛商圈

今(21)日在捷運大安森林公園站陽光大廳開幕式的驚喜，就是臺北最有人氣的吉祥物熊讚，把自己包裝成禮物，帶著杜鵑花季紀念版的小熊讚，送給久留米市大久保市長，戴著杜鵑花花圈的熊讚，與臺北市李文英副秘書長、觀傳局陳思宇局長、久留米市大久保市長共同為2018臺北杜鵑花季揭開序幕。

三月，是春天的顏色。臺北市的春天，有著充滿杜鵑花的城市風景。杜鵑花是臺北市的市花，臺北市政府去年首次舉辦臺北杜鵑花季活動，引起廣大迴響，今年把這個充滿幸福與愛的活動延續下去，希望透過杜鵑花傳達的幸福意象，帶給每個市民與來訪的民眾有愛的春天滋味，2018臺北杜鵑花季從3月14日展開，為期一個月。

代表臺北市政府出席開幕式的副祕書長李文英表示，去年為了讓大家更認識臺北市的市花杜鵑花，首次舉辦了臺北杜鵑花季，整個3月春天的臺北市，杜鵑花就是真正的主角，今年4月1日有去年很受歡迎的野餐音樂會的延續舉辦，3月24日有與在地里長合作，在城南的新生南路首次舉辦的「幸福嘉年華｣的市集音樂會活動；另外3月18日起由市立交響樂團、師大音樂系等領軍的「杜鵑花古典音樂祭｣、地方大安區與中正區的走讀活動等，這些豐富的系列活動讓臺北南區的春天，有著藝文、音樂、花香與藝術的文化氛圍，是個充滿活力的花季活動。而今年臺北市政府也首度開啟與擁有超過百年種植杜鵑花歷史的日本福岡縣久留米市交流，李副秘書長感謝久留米市大久保勉市長特別來臺北參加開幕記者會，未來兩市將會有更進一步在種花技術、文化活動以及產業化商品上的交流與互通。

大久保勉市長在開幕記者會上表示，臺北杜鵑花季的活動非常多元，臺北市的杜鵑花也盛開得非常美麗，他特別帶來久留米市的杜鵑花來臺北交流，今年久留米市第61回的杜鵑花祭典，將在4月5日~5月5日展開，他也邀請臺灣的朋友一起到久留米市百年公園看杜鵑花，他也建議可以來試試步行在春天開滿美麗杜鵑花的筑後路上的幸福感受！



▲2018臺北杜鵑花季盛大開幕，臺北市政府副秘書長李文英(前排左五)率領熊讚、觀傳局長陳思宇(前排右四)、公園處長黃立遠(前排左三)、市府顧問謝豐舟(前排左二)，與來自日本福岡縣久留米市大久保勉市長(前排右五)、今年杜鵑花季主視覺設計師蕭青陽(前排左一)，在開幕記者會後合影。（圖／臺北市觀光傳播局提供）

今年杜鵑花季除了推出熊讚相關的「花漾熊讚」主題商品，另主視覺由四度入圍葛萊美獎唱片專輯包裝設計的蕭青陽操刀，這些商品恐怕都將成為搶手的秒殺商品。而在城南發跡的一之軒食品公司為結合臺北杜鵑花季的產業化，也將推出杜鵑花相關商品。

2018臺北杜鵑花季活動已陸續展開，包括「溫羅汀Live House巡禮」「杜鵑花古典音樂祭」、「青春花語樂飄揚」樂團表演等音樂活動；「大安走讀活動」、「優游中正小旅行」戶外導覽活動；在臺北探索館的「華之盛采」花藝特展；在新生南路三段的「幸福嘉年華」；與4月1日(周日)在大安森林的「千人野餐音樂會」等等。各項相關活動、花況報導、商圈抽獎、住宿優惠等詳情，請上2018臺北杜鵑花季官網查詢。



▲限量花漾熊讚限量主題商品。（圖／臺北市觀光傳播局提供）

2018臺北杜鵑花季從3月14日到4月15日，除了賞花、聽音樂、野餐、逛市集，也別忘了到城南周邊商圈走走，只要在超過130家加入活動的指定店家消費，並上網登錄消費滿百元發票，就可以參加抽獎，獎品包括臺北飛函館、福岡、東京、曼谷等城市共15張來回機票，花季期間臺北市各大旅館也將推出相關優惠活動，最低有下殺3折的優惠，還有最便宜每晚1,314元的專案等等，詳情請上臺北旅遊網或臺北市旅館商業同業公會網站 (http://www.taipeihotels.tw/)查詢。