台翰去年EPS 1.44元 擬配0.6元現金股利

台翰表示，2017年兩大業務模具和塑膠射出的營收比重分別為18.2%、77.6%，其中，受惠於新客戶與主要客戶針對旗下多功能事務機及投影機等的新機種產品需求增加，帶動模具業務營收較2016年同期成長3倍，加上自2017年以來致力於廠區產能及產線調整的策略，效益逐漸發酵，越南廠、菲律賓廠等生產基地都有80%以上的產能稼動率，推升整體毛利率及稅後淨利率分別達16.93%及4.42%的水準。

展望2018年第1季，台翰表示，看好今年營運在菲律賓新廠生產的能量持續發揮下，仍有機會繳出優於去年成績。

台翰指出，多年專注於模具、塑膠射出、塗裝等一條龍「全製程」專業設計開發製造與客製化服務，深受橫跨印表機、醫材、電腦周邊等不同產業的大廠青睞與加持，未來將持續開拓更多不同產業的業務接單範圍強化營運成長動能。（編輯：楊玫寧）1070321