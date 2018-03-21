NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈台大名醫淚訴：在台當醫生豬狗不如《死侍2》試片口碑達98分理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

台翰去年EPS 1.44元 擬配0.6元現金股利

中央社2018/03/21 16:17
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者韓婷婷台北21日電）塑膠射出大廠台翰精密科技公布2017年稅後淨利為新台幣1.01億元、稅後每股盈餘(EPS) 1.44元，優於前一年度的-2.16元，虧轉盈，董事會通過擬配發0.6元現金股利。

台翰2017年全年合併營收為22.84億元、稅後淨利1.01億元、稅後每股盈餘新台幣1.44元，稀釋後EPS1.22元。經董事會決議通過，考量財務體質健全且資本公積充沛，擬配發每股現金股利0.6元，近3年來首次配息，現金配發率達41.67 %，按今天收盤價格17.8元計算，現金殖利率達3.37%。

台翰表示，2017年兩大業務模具和塑膠射出的營收比重分別為18.2%、77.6%，其中，受惠於新客戶與主要客戶針對旗下多功能事務機及投影機等的新機種產品需求增加，帶動模具業務營收較2016年同期成長3倍，加上自2017年以來致力於廠區產能及產線調整的策略，效益逐漸發酵，越南廠、菲律賓廠等生產基地都有80%以上的產能稼動率，推升整體毛利率及稅後淨利率分別達16.93%及4.42%的水準。

展望2018年第1季，台翰表示，看好今年營運在菲律賓新廠生產的能量持續發揮下，仍有機會繳出優於去年成績。

台翰指出，多年專注於模具、塑膠射出、塗裝等一條龍「全製程」專業設計開發製造與客製化服務，深受橫跨印表機、醫材、電腦周邊等不同產業的大廠青睞與加持，未來將持續開拓更多不同產業的業務接單範圍強化營運成長動能。（編輯：楊玫寧）1070321

柯文哲與賴揆座談　盼解決分...台數科訴願贏了 NCC：...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan