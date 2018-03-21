程泰去年每股賺3.44元 擬配息2.5元

程泰去年第3季獲利創2015年第4季以來單季高點，去年也布局智慧工廠。

展望今年營運，程泰今年汽車應用工具機和車床出貨穩健，深耕走心式車床完整產品線，擴展汽機車小零件、鐘錶、齒輪、3C零件等加工。

在大型機械部分，程泰大型平台臥式CNC車床、大型臥式CNC車床、大型立式CNC車床等，發展量產穩定，應用在船舶、火力發電、鋼鐵業、航太、風力發電、模具工業等領域。

法人預估，程泰今年業績目標超過80億元，較去年成長6%到9%區間，挑戰歷年新高，目前訂單能見度看到下半年。

展望今年獲利表現，程泰今年獲利表現要看新台幣兌美元匯率走勢，若走勢穩定，預期今年程泰獲利可較去年佳。法人預估，程泰今年每股純益有機會看到4元。

從客戶應用來看，法人指出，程泰工具機和車床，間接切入日本TOYOTA、BENZ、BMW、VW等汽車大廠以及瑞士鐘錶集團等精密鐘錶領域。（編輯：黃國倫）1070321