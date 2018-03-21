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中央社

柯文哲與賴揆座談　盼解決分工不合作問題

中央社2018/03/21 16:15
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者顧荃、梁珮綺台北21日電）行政院長賴清德今天與台北市長柯文哲舉行座談，賴清德盛讚北市府落實長照2.0政策，柯文哲則提出政府「分工不合作」造成阻力與法令卡關問題，盼中央協助解決。

賴清德去年11月啟動下鄉行程，逐一訪問全台22個縣市，最後一站是今天下午到台北市，舉辦「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」，賴清德率領政務委員與各部會首長等行政團隊成員出席，與柯文哲帶領的北市府團隊舉辦座談。

根據會議資料，北市府預計在會中提出6項建議案，分別是請中央整合未成年涉毒資料供成效追蹤、建置全國禮券管理相關機制、長照與前瞻計畫相關事宜、翡翠水庫原水管計畫、建請房地合一課徵不動產持有稅、台北環狀捷運路網整合再發展計畫等。

柯文哲首先致詞表示，台北市多項政策走在前端，不過，在推行時因牽涉到中央法令，常會卡關，他認為，這是法律很難全程一體適用所致，所以當台北市窒礙難行時，往往需要中央用專案計畫解套。

柯文哲指出，政府組織龐大，「分工不合作」也是阻力，跨部會協調耗時耗力，盼能藉由今天報告的個案問題中，看到通案問題，「這種小小的障礙累積起來，就讓政府卡卡的，變跛腳」。除此之外，台北市沒有任何需要中央幫忙之處。

他表示，台北市在省吃儉用下財務狀況尚可，所以也沒有要特別向中央討錢。

賴清德致詞時表示，為落實總統蔡英文前瞻基礎建設跟長照2.0兩大重大政策，他率領團隊到各縣市舉辦座談，今天來到首都台北市，他要向柯文哲表達最大的感謝，在任內近4年來，對行政院推動的各項工作都大力支持，尤其是舉辦世大運，凝聚民眾共識。

賴清德說，這次的座談會，除了解決前瞻跟長照兩大政策縣市政府面臨的問題外，也希望建立管道，縮短中央跟地方距離，提升行政效率。他很認同柯文哲說的，「小問題不解決，恐怕會成為大問題」，柯文哲提出問題，後續行政院會一一解決，如「分工不合作」的狀況，會建立管道，中央與地方共同解決問題；法令部分，國發會陸續推動法令鬆綁，達到柯文哲希望的目標。

賴清德說，他肯定北市府團隊在柯文哲帶領下，落實長照2.0政策，例如石頭湯與藍鵲計畫，106年台北市政府在衛福部得到10項特優成績；前瞻建設方面，柯文哲展現首都格局，說經費應該不是問題，但若北市府有需要前瞻的經費，循程序申請，行政院也也會支持。（編輯：林淑媛）1070321

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