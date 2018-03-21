影／陸惠台引發磁吸效應？　謝金河有信心：台灣底子深厚

近來大陸發布惠台31條措施，外界憂心將讓台灣失去競爭力，人才、資金都會外流。不過，財經專家謝金河今（21）日表示，大陸對台磁吸效應已經30年了，期間有不少台商獲利、受益很多，「其實底子很深厚！」。只是因為稅、制度的關係，「戰利品」都在海外，而現在政府開始重視五缺、要找電，也要稅改，相信會吸引外面的資金回流台灣。

財經專家謝金河今日以社長身分出席自家雜誌社活動「財富管理大獎」會上提到，看看蘇富比、佳士得藝術品拍賣會場上，台灣人都是亞洲重要買家，像是國巨集團董事長陳泰銘更名列世界收藏家，「其實台灣人底子是很深厚的」。他也說，去年在高鐵上遇到他在大陸崑山設廠的國小同學，對方說設廠14年淨賺32億元，而過去30年來，台商過去對岸賺錢的比比皆是。