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分析師：短期鐵礦砂價格受挑戰 後市仍可期

鉅亨網2018/03/21 16:26
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《路透社》報導，中國鐵礦石價格週二（20 日）進一步下跌，累計自二月底的高點迄今，中國鐵礦砂跌幅已達 15.6%，主因為庫存過高及中國境內鋼鐵市場價格壓力下滑，甚至中國鐵礦砂價格週一 (19 日) 還創下了近十個月來的最大單日跌幅。

Argonaut 分析單位在一份報告中稱，儘管全球需求前景相對健康，但短期庫存風險影響了鋼鐵和鐵礦石價格的近期價格。Argonaut 指出，上週鋼鐵庫存為 1950 萬噸，略低於前週，但仍保持在 2014 年以來的最高水平。

與此同時，港口進口鐵礦石庫存仍為 1.5918 億噸，與上週的紀錄相符。「創紀錄的港口庫存（已成為）短期內的關鍵挑戰」，Argonaut 提道。

中國房產與鋼鐵的關係 / 圖：Commonwealth bank

中國各線城市之房價月增率 / 圖：Commonwealth bank

5 月交付的大連商品交易所鐵礦石主力約，週二（20 日）下跌 2.4% 至每公噸 459 元人民幣（每噸 72.51 美元），早些時候更觸及去年 11 月 3 日以來最低的每噸 453.5 元人民幣。週一（19 日）下跌 4.5% 是自 2017 年 5 月 24 日以來最大跌幅。

在上海，交易最活躍的鋼材螺紋鋼合約下跌 0.7% 至每噸 3,649 元，觸及 10 月 31 日以來的最低收盤價。

一位上海貿易商表示，「市場情緒不優，最終用戶不購買的情況下，交易商有壓力出售，並擔心其現金流。現在市場正在觀察中國兩會之後，鋼市需求是否會增加」。

上週中國冬季污染管控指標到期後，鋼鐵也受到壓力。污染管控限制了這個全球最大的金屬生產國的煉鋼業。根據 Metal Bulletin 的數據顯示，其他地方運往中國青島港的鐵礦石下跌 3.4% 至每噸 67.45 美元。

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