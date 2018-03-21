分析師：短期鐵礦砂價格受挑戰 後市仍可期

《路透社》報導，中國鐵礦石價格週二（20 日）進一步下跌，累計自二月底的高點迄今，中國鐵礦砂跌幅已達 15.6%，主因為庫存過高及中國境內鋼鐵市場價格壓力下滑，甚至中國鐵礦砂價格週一 (19 日) 還創下了近十個月來的最大單日跌幅。

Argonaut 分析單位在一份報告中稱，儘管全球需求前景相對健康，但短期庫存風險影響了鋼鐵和鐵礦石價格的近期價格。Argonaut 指出，上週鋼鐵庫存為 1950 萬噸，略低於前週，但仍保持在 2014 年以來的最高水平。

與此同時，港口進口鐵礦石庫存仍為 1.5918 億噸，與上週的紀錄相符。「創紀錄的港口庫存（已成為）短期內的關鍵挑戰」，Argonaut 提道。