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〈台生技廠又被併購〉滿得投資將斥93億元 併購百略

鉅亨網2018/03/21 16:21
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醫材廠百略 (4103-TW) 今 (21) 日表示，將依企業併購法及相關法規之規定，由滿得投資以現金為對價，以每股 84.74 元進行現金收購，取得百略 100% 股權，預計總收購金額約 93 億元。以百略昨 (20) 日收盤價計算，溢價幅度約 17.8%。

百略表示，雙方接觸已超過 1 年，滿得很積極地建議公司未來發展可能性，也做了很多規劃，儘管過程中一度有中止可能，不過最近比較明朗，在考量外在環境及未來公司發展，決定接受併購。

百略表示，預計股份轉換基準時間為今年 9 月，待股權轉換完成後，百略將成為滿得投資持股 100% 的子公司，現金收購之後，公司將終止上櫃，並成為非公開發行公司。

滿得投資為由包括 NHPEA IV, L.P. 及滿得基金所共同成立的公司，其中 NHPEA IV, L.P. 為 Morgan Stanley 所管理的封閉型基金，其基金規模為 17 億美元，主要專注於亞洲地區的投資機會，至於滿得基金則是由外國機構投資人及國內產業集團所組成。

百略表示，股份轉換完成後，滿得投資將借重本公司現有經營團隊的經驗及專業，與現有員工共同努力，致力經營現有業務，持續深耕國際市場。

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