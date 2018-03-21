迎高端旅客　英國豪華郵輪首航安平港

英國郵輪公司Noble Caledonia所屬卡莉多麗Caledonian Sky國際級豪華郵輪，首航安平港，為該航程在台灣的第5站，共帶來90多名高端外籍旅客，台灣港務公司高雄港務分公司總經理陳劭良與交通部航港局南部航務中心主任余建勳共同致贈首航紀念牌，期能提供卡莉多麗輪全體乘員賓至如歸的體驗。

英國郵輪公司Noble Caledonia所屬卡莉多麗Caledonian Sky國際級豪華郵輪於今(21)日上午，首航台南安平港，受到台灣港務公司高雄港務分公司安平港營運處及台南市政府人員熱烈歡迎。

台南市政府為歡迎來自歐美的高端外籍旅客到台南市進行旅遊，乃邀請具台南文化特色的什家將及黑琵之舞團隊在碼頭表演迎賓活動。

台灣港務公司高雄港務分公司安平港營運處處長張展榮表示，卡莉多麗號郵輪抵達安平港後，採團進團出的旅遊模式，上午至延平郡王祠、赤崁樓、孔子廟等景點作台南古蹟巡禮，下午則探訪安平古堡、樹屋、老街等文化景點，並藉此岸上行程，引領國際郵輪旅客深入認識古都台南。

高雄港務分公司總經理陳劭良指出，該公司與台南市政府攜手合作行銷台南觀光景點及安平港旅運設施，以爭取更多郵輪行程掛靠，藉由郵輪商機活絡港區並行銷台南，創造更多旅遊人潮，為文化古都創造不同型態之觀光商機。