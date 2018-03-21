精選》獨家解析鴻海FII上市案　郭台銘說不出的真相

過去鴻海在年報裡沒揭露的營業資訊，這次在A股上市招股書中，連和蘋果的往來資訊，FII全都攤在陽光下，要了解鴻海集團75萬小股東未來5年命運，必需全面解讀《富士康工業互聯網股份有限公司首次公開發行A股股票招股說明書》。最新一期《財訊》雙週刊以「郭台銘說不出口的真相」為題，獨家解析FII在A股掛牌的風光與風險，包括郭董沒說的5個真相，同時探討外資為何在今年仍大賣鴻海持股40餘萬張，這背後的算計是什麼？

富士康工業互聯網公司（FII）即將在A股風光上市，這家公司是鴻海最重要的金雞母，但一般人可能不知道，公司上市後3年內，鴻海集團必需承擔穩定FII股價的責任，鴻海精密不能轉讓直接或間接持有的FII股份，閉鎖期滿，兩年內最多也只能賣出3成股份。

《財訊》詳細剖析FII上市前的招股書後發現，鴻海集團也是「展現高度誠意」，破例讓交易內容與對象全都露；這也讓外界得以窺見，這樁外表看似風光上市案的背後，其實隱含了鴻海集團董事長郭台銘對全球事業版圖的重新布局，以及未來對股東權益的潛在影響。

根據中國證監會公布的資料，FII主要的業務有三大塊：第一塊是包括手機零組件在內的網路通信設備，第二塊是雲端服務設備，第三塊是精密工具和機器人。

其中，通信事業部門去年前三大訂單都來自蘋果，光這三筆訂單就高達七十四億美元；更特別的是，通信事業部門和供應商簽下的前三大採購訂單，也都是來自蘋果。FII在去年十二月底向蘋果買了二十三億美金的手機前蓋板觸控屏幕，由於FII採用Buy and Sell的商業模式，這些作法可能都是蘋果出於管理供應鏈所做的安排。

這些資料證明，這次FII上市案中，最有賣點的是，最具競爭力的蘋果零組件供應鏈，已從母公司切出來上市；重組過程裡，和工業物聯網無關的子公司和業務則被剔除，像嘉善國碁電子商務公司、杭州鴻富創新、Foxconn Europe Digital Solutions則不納入收購範圍，仍留在鴻海集團裡。

尤其，過去鴻海在台灣年報中從不揭露各事業單位的營收和獲利比率，更不可能揭露客戶真實名稱和訂單狀況；但這一次，根據招股書的資料，FII的通信設備事業，遠高於代工產業的一般水準；2017年通訊網路替FII帶進台幣九千八百億的營收，占公司營收六成，毛利率高達13.65%。

相較之下，雲端和機器人事業雖然沒這麼好賺，但去年雲端事業也替鴻海帶進約五千五百億台幣的營收，毛利率約4.65%；而精密工具和機器人事業部門去年營收四十四億台幣，毛利率則高達49%。無論如何，網路通信設備、雲端服務設備、精密工具和機器人，都是未來產業發展的大趨勢。（更多精彩內容，請參閱《財訊》551期。）