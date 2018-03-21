超商火紅玩偶同樂　台東病童展笑顏

今天是黃健庭最後一次以縣長身分參與及頒獎，8年來已頒獎給超過3000位的模範兒童，他說，受到少子化的影響，每年國中小都面臨減班的考量，每位孩子都是父母心中的寶貝，不過，也希望家長們能多多生育，期盼大家未來都能追求卓越、樂於助人，更期待未來在所喜歡與努力的領域嶄露頭角，各位小朋友成為一個「健康、樂活、閱讀、成長」的好兒童。

下個月就是小朋友最喜歡的兒童節，是這一群國家未來的主人翁值得紀念的日子，台東縣政府今（21）日提前舉行兒童節模範兒童表揚大會，縣長黃健庭在致詞時，期盼大家要追求卓越、樂於助人，並與468位受獎的小朋友並合影留念，讓小朋友提前度過一個特別且愉快的兒童節。



▲台東縣長黃健庭今天頒獎給獲獎的468位小朋友。（圖／記者鄭志宏攝）

另外在台東馬偕醫院，今天也來了二位特別的來賓，原來是樓下的便利超商請來「open 小將」來醫院與病童同樂，同時另一位「小桃」也一同現身，讓病童們相當開心。

該門市店長詹奇展表示，許多家長都非常用心為小孩人門安排許多慶祝活動，反觀住在醫院的病童卻只能躺在病床上與病魔搏鬥，無法跟健康的兒一樣出去過節，所以規畫此活動想在兒童節前夕，將歡笑帶給病童。

一聽有「open 小將、小桃」的到來，都紛紛在家長陪伴下到病房入口處看表演，有的推著點滴有的手上還貼著紗布，小朋友看到可愛巨形布偶，忘了身上病痛開心的拍手及歡呼，最後還與「open 小將、小桃」一一合影，並收到兒童節禮物，在醫院度過一個驚喜又快樂的兒童節。



▲open小將和小桃一同現身手舞足蹈，逗的小朋友都忘了身上的病痛。（圖／記者鄭志宏攝）



▲最小的是幼兒園同學，站在台上受獎，模樣相當可愛。（圖／記者鄭志宏攝）