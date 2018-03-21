NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈台大名醫淚訴：在台當醫生豬狗不如《死侍2》試片口碑達98分理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
鉅亨網

智邦去年EPS 4.68元 每股擬配4.13元現金

鉅亨網2018/03/21 16:38
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

網通廠智邦 (2345-TW) 公布去年財報，每股稅後純益達 4.68 元，創歷史新高，董事會也決議將配發每股 4.13 元，也同創新高，股利配發率達 88%，以今 (21) 日收盤價 111 元計算，現金殖利率約為 3.7%。

智邦去年營收 364.47 億元，年增率 24.1%；合併營業毛利 71.86 億元，年增率 19.65%；毛利率 19.7%，較 2016 年的 20.4% 下滑 0.7 個百分點；合併營業利益為 32.54 億元，年增率 34.2%；合併稅後純益 25.59 億元，年增率 35.5%，全年每股稅後純益 4.68 元。

智邦去年第 4 季營收為 101.87 億元，年增率 20.8%；合併營業毛利 19.75 億元，年增率 15.6%，毛利率 19.3%，較 2016 年同期的 20.2% 下滑 0.9 個百分點；合併營業利益 8.71 億元，年增率 19.6%；合併稅前盈餘 7.91 億元，年增率 4.3%；合併稅後純益 6.22 億元，年增率 17.1%，每股稅後盈純益 1.12 元，高於去年同期的 0.99 元。

智邦表示，去年主要是隨著國際 IT 大型企業，擴大雲端服務規模與加速基礎設施建設，帶動產業相關需求增加，整體營運成果較 2016 年同期成長。

展望今年，智邦表示，將持續推出符合 Open Network 及 SDN 規範的先進高階產品，優化核心技術與擴大產能供給，提供客戶高品質的產品與服務，同時跨界開發多元化客戶群，推動公司營運繼續成長。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字網通智邦財報股利配發率headline
〈谷歌智慧台灣計畫〉下一代...〈房產〉東西軸線翻轉 北市...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan