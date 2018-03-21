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〈谷歌智慧台灣計畫〉下一代Google Pixel

鉅亨網2018/03/21 16:35
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Google 今 (21) 日宣布在台啟動「Google 智慧台灣計畫」，Google 台灣行銷副總經理利啟正表示，將透過 AI 技術強化台灣企業數位能力，且隨著 Google 在台持續投資，未來與台灣硬體相關產業連動與合作的機會只會更多，他並透露，今年會將第三代 Google Pixel 引進台灣，使台灣成為全球少數販售該款手機的國家之一。

Google 智慧台灣計畫除針對人才培育的重點項目外，智慧經濟與生態系也是主軸之一，利啟正表示，Google 將透過 AI 技術，進一步強化台灣企業的數位能力，目前已在台灣成立具規模的技術與客服團隊，讓企業運用 Google 提供的平台，強化運算能力，並降低使用人工智慧的門檻，協助台灣企業轉型或提升競爭力，目前導入 Google AI 資源的企業已包括 momo 購物網、玉山銀行與雷亞遊戲公司等。

智慧生態系部分，利啟正指出，繼多種來自的 Android 裝置與 Chromebook 表現亮眼後，Google 將持續深化台灣 OEM 與 ODM 合作夥伴關係，且隨著成為 Google 亞太區最大研發基地，Google 未來與台灣硬體相關產業連動或合作機會只會更多。

台灣為 Google 全球少數同時擁有資料中心和雲端營運中心的基礎建設要地，利啟正表示，這些設施是實現人工智慧與雲端運算的基石，Google 針對這些建設所進行的投資，可活絡周邊如伺服器、網絡解決方案、再生能源等相關產業，而隨著 Google 持續在台灣軟硬體產業與資料中心挹注投資，將有助於台灣成為 AI-First 全球生態系的重要戰略基地。

利啟正也透露，今年會把新一代的 Google Pixel 手機引進台灣，也就是第三代 Google Pixel 今年將在台販售，使台灣成為繼澳洲、加拿大、德國、義大利、波多黎各、西班牙、英國與美國等國後，全球少數販售 Pixel 的國家之一。

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