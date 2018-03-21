〈谷歌智慧台灣計畫〉下一代Google Pixel

Google 今 (21) 日宣布在台啟動「Google 智慧台灣計畫」，Google 台灣行銷副總經理利啟正表示，將透過 AI 技術強化台灣企業數位能力，且隨著 Google 在台持續投資，未來與台灣硬體相關產業連動與合作的機會只會更多，他並透露，今年會將第三代 Google Pixel 引進台灣，使台灣成為全球少數販售該款手機的國家之一。

Google 智慧台灣計畫除針對人才培育的重點項目外，智慧經濟與生態系也是主軸之一，利啟正表示，Google 將透過 AI 技術，進一步強化台灣企業的數位能力，目前已在台灣成立具規模的技術與客服團隊，讓企業運用 Google 提供的平台，強化運算能力，並降低使用人工智慧的門檻，協助台灣企業轉型或提升競爭力，目前導入 Google AI 資源的企業已包括 momo 購物網、玉山銀行與雷亞遊戲公司等。