直擊／反對深澳火力發電廠　林姿妙發起萬人連署

深澳電廠議題持續在宜蘭發燒，國民黨提名的宜蘭縣長參選人，羅東鎮長林姿妙今（21）日發起反對深澳電廠萬人連署活動，上午在鎮公所前大動作舉行宣示儀式，多位民代及有意參與年底選舉的國民黨及無黨籍人士都出席這項儀式。林姿妙表示，感謝許多前輩為宜蘭努力，維持宜蘭的好山好水，身為宜蘭人有責任為健康守護，因此，發起缺電不能犧牲宜蘭人健康「拒絕用肺發電」。
深澳電廠議題持續在宜蘭發燒，繼宜蘭縣代理縣長陳金德及民進黨提名宜蘭縣長參選人立法委員陳歐珀表態之後，國民黨提名的宜蘭縣長參選人羅東鎮長林姿妙今天也表達反對設立深澳火力發電廠的立場，林姿妙更大動作發起萬人連署活動，今天上午在羅東鎮公所前舉行宣示儀式並發表書面聲明。
林姿妙在聲明稿當中指出，燃煤發電造成對環境的污染相當嚴重，如產生空汙、排放致癌物PM2.5、消耗大量水資源等多項負面影響。當全世界都在減少燃煤發電時，台灣卻還在開啟深澳燃煤發電。此舉除了跟世界趨勢背道而馳之外，更造成附近六縣市約900萬人受害，而其中以宜蘭受害最重。
聲明稿同時提到，缺電不能犧牲宜蘭人健康，政府開放深澳發電廠，除了增加台灣污染更不顧國人健康，為了捍衛宜蘭這塊淨土，她堅決反對以宜蘭人的健康做為交換，傷害宜蘭人。這個議題應超越政治、超越藍綠、超越族群，宜蘭有全民共識，宜蘭價值的堅守不能輕易放棄，好山好水是祖先拚出來的，留給我們最好的財產，大家要守護。
林姿妙表示，這項連署活動分為兩種方式，一是即日起透過網路連署，另一則是4月14日下午13時至21時將在羅東中山公園進行實體連署。連署完成後，會將連署書送至行政院，表達宜蘭人反對設立深澳火力發電廠的訴求。