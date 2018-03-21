直擊／反對深澳火力發電廠　林姿妙發起萬人連署

深澳電廠議題持續在宜蘭發燒，國民黨提名的宜蘭縣長參選人，羅東鎮長林姿妙今（21）日發起反對深澳電廠萬人連署活動，上午在鎮公所前大動作舉行宣示儀式，多位民代及有意參與年底選舉的國民黨及無黨籍人士都出席這項儀式。林姿妙表示，感謝許多前輩為宜蘭努力，維持宜蘭的好山好水，身為宜蘭人有責任為健康守護，因此，發起缺電不能犧牲宜蘭人健康「拒絕用肺發電」。

深澳電廠議題持續在宜蘭發燒，繼宜蘭縣代理縣長陳金德及民進黨提名宜蘭縣長參選人立法委員陳歐珀表態之後，國民黨提名的宜蘭縣長參選人羅東鎮長林姿妙今天也表達反對設立深澳火力發電廠的立場，林姿妙更大動作發起萬人連署活動，今天上午在羅東鎮公所前舉行宣示儀式並發表書面聲明。