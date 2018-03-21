中時指黃國昌岳父中國投資蓋廠 判賠50萬

（中央社記者王揚宇台北21日電）立委黃國昌不滿中國時報指岳父到中國蓋千坪廠房，報導中的工廠照片也非岳父所開，提告求償；北院今判中時與副總編輯王健聖連帶賠償新台幣50萬元、刊登道歉啟事。可上訴。

黃國昌主張，中國時報在民國104年12月27日以「養雞種樹？黃國昌謊言被戳破」為標題，報導岳父高熙治在中國山東投資上億元的農業園區，土地上蓋有工廠、占地約3000坪等文字說明。

黃國昌指出，報導中搭配的照片為龍口市水利公司，但這與原告家屬毫無關係，而且所謂的農業園區，並無大型廠房等措施；讀者在閱讀這篇文章後，會誤解他岳父在山東有投資上千坪廠房、自己說謊等情形，侵害他的名譽權。