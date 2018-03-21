從小內向遭誤認自閉 竟是腦瘤在搞鬼

（中央社記者張茗喧台北21日電）一名30歲男性患者從小個性內向、表達較緩慢，和家人間也沒什麼互動，一度被認為有自閉傾向，直到4年多前他突然抽搐昏倒、視力模糊，緊急就醫才發現是腦內腫瘤作祟。

收治患者的三軍總醫院神經外科部腦中風醫學及腦神經功能科主任湯其暾今天在記者會中表示，該名患者因腦垂體腫瘤壓迫到視神經、腦幹及下視丘，體內荷爾蒙停擺導致低血鈉及嚴重腎上腺荷爾蒙不足，不僅住院時每天昏睡，血壓及心跳都偏低，甚至需要增壓藥來維持穩定。

湯其暾說，該名30歲男性腦中腫瘤太大，經過評估發現傳統手術傷及神經風險高，決定以微創手術治療，成功將腫瘤全切除，術後男子視力馬上好轉，而且變得會主動關心人，也會和家人朋友互動，讓男子母親相當欣慰。