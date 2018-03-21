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訴願會決議要求撤黨政軍附款 NCC拒絕

中央社2018/03/21 16:42
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北21日電）NCC去年換照時，針對違反黨政軍條款的廣電業者加入附款，要求3年內限期改正，業者不服提訴願，行政院訴願委員會要求撤銷原處分另為新處分，但NCC今天表示，附款內容不會改變。

國家通訊傳播委員會（NCC）去年針對11家違反黨政軍條款的業者，在換照時加入附款，要求3年期限內改正，而東森新聞台、東森洋片台、東森綜合台、東森戲劇台、東森電影台、超視、緯來綜合台、緯來日本台、緯來體育台總計9個企業不服提出訴願，行政院訴願委員會今年1月底至2月初間發文要求NCC撤銷原處分，另為新處分。

NCC今天召開第793次委員會議，並舉行會後記者會，副主委翁柏宗表示，會維持原有附款，因為委員們認為，黨政軍條款在申設、換照及裁罰上各有不同規定，都是獨立適用，不會有訴願委員會所稱不當連結禁止的問題，NCC會再詳細補充相關法規及理由，假使業者再次提訴願，會努力說服訴願委員會。

翁柏宗指出，其實當時審查換照時，違反黨政軍條款，照理說可以不許可換照，但考量消費者權益、照顧企業員工等，才決定轉換成附款方式通過。

另外，東森電視集團、超視、民視、鑫傳視訊廣告、緯來電視、台灣優視媒體科技、九太衛星公司也因違反黨政軍條款挨罰，總計新台幣240萬元，行政院訴願委員會除了東森跟九太共計80萬元罰款的案件，訴願程序還在進行外，其餘160萬元則要求NCC撤銷處分，NCC今天也同意返還罰款。

NCC電台與內容事務處處長黃金益說，雖然這次罰款都返還，但未來假使還有違反黨政軍條款的新案，還是會依法處理開罰，不會因此有所改變。（編輯：李信寬）1070321

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