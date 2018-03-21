國民黨彰化市長初選 縣議員張東正出線

年底將進行地方基層選舉，根據彰化縣政府公布的統計資料，彰化市的人口數約有23萬多人，是彰化縣26個鄉鎮市中人口最多的鄉鎮市，和排名第二的員林市相比多了約11萬人，而國民黨彰化縣黨部在辦理提名登記作業時，有黨籍彰化縣議員張東正以及牙醫黃尊新完成登記。

（中央社記者吳哲豪彰化21日電）中國國民黨彰化縣黨部今天公布黨內彰化市長選舉初選民調結果，黨籍縣議員張東正以62%的支持度擊敗擔任牙醫師的黃尊新，確定代表國民黨角逐彰化市長寶座。

國民黨彰化縣黨部今天公布彰化市長黨內初選民調結果，其中張東正的民調支持度為62%，黃尊新則是37%，確定由張東正代表國民黨出征。

張東正指出，他擔任民意代表10多年，深入基層，希望以這些優勢取得民眾的支持，取回彰化市的執政權；黃尊新則說，自己是政治素人，只花3個星期就有這樣的成績已經很滿意了。

至於在民主進步黨方面，日前已由民進黨籍彰化縣議員林世賢出線，林世賢指出，張東正是可敬的對手，希望未來他和對手都可以提出好政策給民眾選擇，進行一場君子之爭，讓彰化市更進步。（編輯：李錫璋）1070321