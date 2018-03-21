嘉縣整合成功 蔡英文促成翁章梁張明達擁抱

（中央社記者呂欣憓台北21日電）在兼任黨主席的總統蔡英文促成下，代表民進黨競選嘉義縣長的翁章梁今天和嘉義縣議長張明達舉行記者會，兩人擁抱高喊口號，表示願意為黨的團結放下初選恩怨，一起為勝選努力。

嘉義縣長民進黨初選結束，由前農委會副主委翁章梁出線，不過初選期間雙方陣營互相攻擊，挺翁章梁的前嘉義縣長、立委陳明文和挺張明達的嘉義縣長張花冠也捲入戰局，翁章梁雖然贏得初選，但張明達無法認同，更揚言參選到底。

今天民進黨中常會後由兼任黨主席的總統蔡英文約見翁章梁和張明達，陳明文和張花冠也在場，會後特別由秘書長洪耀福領軍一同舉行記者會，翁章梁和張明達兩人高喊「民進黨加油、嘉義進步」的口號，並多次擁抱，證明兩人放下初選的恩怨。