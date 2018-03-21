嘉縣整合成功 蔡英文促成翁章梁張明達擁抱

（中央社記者呂欣憓台北21日電）在兼任黨主席的總統蔡英文促成下，代表民進黨競選嘉義縣長的翁章梁今天和嘉義縣議長張明達舉行記者會，兩人擁抱高喊口號，表示願意為黨的團結放下初選恩怨，一起為勝選努力。
嘉義縣長民進黨初選結束，由前農委會副主委翁章梁出線，不過初選期間雙方陣營互相攻擊，挺翁章梁的前嘉義縣長、立委陳明文和挺張明達的嘉義縣長張花冠也捲入戰局，翁章梁雖然贏得初選，但張明達無法認同，更揚言參選到底。
今天民進黨中常會後由兼任黨主席的總統蔡英文約見翁章梁和張明達，陳明文和張花冠也在場，會後特別由秘書長洪耀福領軍一同舉行記者會，翁章梁和張明達兩人高喊「民進黨加油、嘉義進步」的口號，並多次擁抱，證明兩人放下初選的恩怨。
洪耀福說，張明達為人寬厚、度量大，會全力輔選翁章梁。張明達表示，初選期間造成很多誤會及很多的相互抹黑，主席約他見面，希望為了黨的團結，要和諧，為了嘉義，個人事情要置之度外，「翁縣長也能照顧我的團隊，好好合作。」
翁章梁說，蔡英文勉勵他們要放下歧見，要團結要向前看，張明達表現豁然大度、攜手合作向前看，讓他非常感動，初選過後黨內團結一致，是民進黨傳統，未來兩人可以一起面對選舉。
翁章梁說，之前他在嘉義縣府當局長時，他和張明達交情非常好，黨內初選一直希望競爭而不鬥爭，選後一致對外，這基調一直是民進黨優良傳統，這次又是一次見證，希望為了選民一起努力，民進黨初選不能讓選民失望。
翁章梁表示，總統出面讓他們放下一起向前看，一起面對2018，今天可以讓紛爭劃下句點。（編輯：蘇志宗）1070321