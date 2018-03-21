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中央社

港警來台會刑事局 港女案證據大多完整

中央社2018/03/21 16:45
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北21日電）港籍21歲潘姓女子和陳姓男友來台旅遊卻疑遭情殺。香港警務處今天派員來台，和台灣專案小組成員在警政署刑事局交換意見，會談約1小時，初步了解多數證據都調查完整。

潘姓女子偕陳姓男友2月來台旅遊，兩人入住北市大同區紫園旅社，陳男疑因口角衝突殺害潘女，棄屍在台北捷運竹圍站附近，北市警方3月13日尋獲屍體，全案由士林地檢署偵辦中。

因港、台並無司法互助或引渡條約，難讓犯嫌繩之以法。 士檢16日已正式透過法務部國際及兩岸法律事務司，向香港警方提出司法互助請求，希望港警提供陳姓男子筆錄等事證。

刑事局兩岸科表示，昨晚接獲港方聯繫將派員來台會談，香港警務局詹姓警司等3人今天搭機來台，近中午左右入境，下午到刑事局和台灣專案小組成員進行會談，包括刑事局、台北市警察局大同分局及市刑大成員在內，雙方談話約1個小時。

兩岸科指出，雙方主要就彼此負責案件偵辦、調查部分，進行意見交換，初步了解，雙方多數證據目前都調查完整，但因涉及偵查內容，所以不對外說明，港方在會談結束後立即搭機返港，在台停留僅約4小時。

是否有提到司法互助部分，兩岸科說，這並非刑事局和香港警務處的權責，僅做意見交換。

檢警日前採集潘姓女子雙親檢體，經DNA比對，已確認警方尋獲的遺體即為潘女，但攸關死因鑑定的解剖報告尚未出爐。（編輯：梁君棣）1070321

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