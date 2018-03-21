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台驊攜手易貨嘀擴大布局中國跨境物流 不排除股權合作

鉅亨網2018/03/21 16:45
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貨物承攬業者台驊控股 (2636-TW) 今 (21) 日宣布與中國易貨嘀達成戰略合作協議，藉此使跨境貿易端到端服務再升級，台驊也表示，未來不排除股權合作可能。

台驊說明，此次與中國傳化智聯旗下易貨嘀物流和在杭州簽署戰略框架合作協定，雙方將在中國市場的配送末端建立全面的戰略合作夥伴關係，範圍將深入到業務、技術、資源和品牌等，未來不排除股權合作可能。

據中國海關總署統計，去年通過海關跨境電商管理平台零售進出口總額達到人民幣 902.4 億元，年增幅高達 80.6%，遠高於全國外貿總體增速，台驊看好中國跨境電商市場正迎來高速增長期。

在此趨勢下，台驊積極布局相關供應鏈，此次是著眼中國跨境配送最終的關鍵物流節點，希望透過與易貨嘀遍布全國重要城市的網路優勢，打造更完善的跨境供應鏈服務體系。

易貨嘀是中國上市公司傳化智聯 (002010) 旗下城市物流平台，以物流供應鏈、數位化、金融和創新為三大引擎，運用互聯網、大資料和人工智慧等技術，逐步建構覆蓋全中國、互聯互通的貨運網，並於 2014 年 7 月成立易貨嘀。

易貨嘀是首家獲合法身份的城市網約貨車平台，也是 G20 杭州高峰會指定城市配送服務商，服務已覆蓋 40 個樞紐級省會級城市，服務十萬家中小型客戶和 700 多家大型企業級客戶。

台驊股價日 K 線圖。

 

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