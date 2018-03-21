台驊攜手易貨嘀擴大布局中國跨境物流 不排除股權合作

貨物承攬業者台驊控股 (2636-TW) 今 (21) 日宣布與中國易貨嘀達成戰略合作協議，藉此使跨境貿易端到端服務再升級，台驊也表示，未來不排除股權合作可能。

台驊說明，此次與中國傳化智聯旗下易貨嘀物流和在杭州簽署戰略框架合作協定，雙方將在中國市場的配送末端建立全面的戰略合作夥伴關係，範圍將深入到業務、技術、資源和品牌等，未來不排除股權合作可能。

據中國海關總署統計，去年通過海關跨境電商管理平台零售進出口總額達到人民幣 902.4 億元，年增幅高達 80.6%，遠高於全國外貿總體增速，台驊看好中國跨境電商市場正迎來高速增長期。