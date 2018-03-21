澳洲共和派邀英王儲演講 英王室婉拒

澳洲共和運動（Australian Republican Movement）正式請求他，屆時向一群「友善又心懷敬意」的聽眾演講，以說明上述問題。

（中央社雪梨21日綜合外電報導）澳洲共和派人士辛辣地請求英國王子查爾斯說明，為何女王過世或退位後，應由他而不是一位澳洲人出任元首，王子今天婉拒說明。

「那麼現在，君主立憲派或許可以回答一下，為什麼澳洲人民要接受這樣一名元首，他連和人民聊聊自己想繼位的原因都不肯？」

大英王室的權力在澳洲大致上被視為僅具象徵性，儘管女王仍受到高度愛戴，部分人士則認為，君主制是不合時宜的殖民遺跡。

澳洲支持共和制的聲勢近年來轉弱，最近一次民調是在2014年，1400名受調者中，有51%支持維持現狀，42%支持改為共和制。

現任總理滕博爾（Malcolm Turnbull）也是共和制的擁護者，但先前已表明，在女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）任內不會討論這個議題。（譯者：梁元齡/核稿：張佑之）1070321