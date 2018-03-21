國家重要古物 全台第一神轎出新書

賴永川指出，這頂神轎在日治時期報紙「台灣日日新報」中，被冠上「全台第一神轎」的名號，也是嘉義城隍爺出巡所坐，民國85年北上參與第一次民選總統就職典禮後榮退。

嘉義城隍廟董事長賴永川在新書發表會上表示，城隍神轎鎮廟之寶「八獅座武轎」，是日本大正13年（西元1924年）由廟方籌資，聘請唐山名匠黃順財率20名工匠花了2年時間打造而成。

（中央社記者江俊亮嘉義市21日電）被日本人譽為「全台第一神轎」的嘉義城隍廟神轎，今年二月獲文化部審議為國家「重要古物」，廟方今天發表「出巡行宮─精雕畢現嘉義城隍使司神輿」一書。

嘉義城隍廟總幹事葛永樂指出，這頂重約300台斤的「八獅座武轎」有獨一無二的裝飾工藝及文化內涵，無論是在工藝、藝術、科學都有它的重要價值，因此由廟方聘請一貫道天皇學院林仁政博士撰寫專書。

林仁政表示，「八獅座武轎」是全國第一頂獲文化部指定為國家「重要古物」的神轎，日治時代被稱為「嘉義城隍使司神輿」，也是嘉義珍貴的文化資產，他有幸撰寫「出巡行宮─精雕畢現嘉義城隍使司神輿」一書，結合高解析技術拍攝的照片，讓讀者更容易瞭解神轎的歷史意義、內涵及信仰脈絡。

他說，這頂神轎雕造得有如縮小版的寺廟建築，轎身刻有文武判官、牛馬將軍、七爺八爺、日夜遊神等，共32尊神祇、46尊飛天環繞轎身，作工相當精細，令人嘆為觀止。

林仁政指出，「八獅座武轎」主體骨架以赤皮木材為結構，其餘轎身為超過30公分直徑的罕見「狗骨仔」（黃楊木的一種）板材雕刻而成，完整復刻傳統建築中「立柱疊斗」形式，並遵循「內枝外葉」、「曲繞透視」等雕刻工藝技術。

他說，神轎雕刻題材涵蓋三國演義、楊家將、薛家將等忠孝節義歷史典故，並融合西洋式的列柱、連續拱圈的迴廊結構，中西合璧，反映特殊時代下的雕刻特色，人物雕刻精細，栩栩如生，具有傳遞與承載歷史意涵。（編輯：方沛清）1070321