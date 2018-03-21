花漾兒童節　大中市系列活動揭幕

今年的兒童節系列活動結合花博元素辦理生活體驗營、科學教育園遊會及模範兒童表揚大會等活動，今(21)日在台灣大道市政大樓舉行記者會。副市長林依瑩在教育局長彭富源陪同下出席，市議員劉士州及多家活動參與廠商代表也到場，一同為107年度慶祝兒童節系列活動揭開序幕。

兒童節即將到來，台中市政府今年以「花young童年 活力無限」為主題，4月1日至30日提供台中轄內多處免費或優惠的休閒遊樂場所、自然生態場域、動手做體驗活動，讓家長帶兒童一起出遊體驗；也補助偏鄉學生到科博館、國美館、歌劇院等景點參加生活體驗營；並擴大舉辦模範、健康兒童表揚大會暨嘉年華，內容豐富，希望讓小朋友有個難忘又有意義的兒童節。

林依瑩表示，去年市府為兒童節舉辦的生活體驗活動受到熱烈迴響，今年教育局結合新聞局、文化局、社會局、觀光旅遊局、經濟發展局等局處，跨局處規畫一系列好玩又有意義的活動，並結合44家優良廠商，將花博GNP精神發揮得淋漓盡致，從3月到4月讓大台中充滿快樂的兒童節歡慶氣氛。



▲中市慶祝兒童節系列活動結合花博元素辦理生活體驗營。（圖／柳榮俊攝 , 2018.3.21)

林依瑩指出，今年也擴大舉辦模範、健康兒童表揚大會暨嘉年華，期待透過典範表揚讓孩子有更好的學習，也讓孩子除了課業學習外，能透過多元的兒童節系列活動擁有特別的體驗，培養孩子獨立自主，達到品格素養的成長。

教育局表示，今年兒童節系列活動有「花漾生活 知性行旅」、「花漾有美 追真求善」、「花漾有品 喜樂承德」3大項，其中4月1日至30日提供台中市配合的休閒遊樂場所、自然生態場域、動手做體驗活動，以免費或優惠措施讓家長帶著孩童一起出遊體驗。

另外，教育局也補助台中偏鄉學校學生至科博館、國美館、歌劇院、自然戶外場域及特色學校參加生活體驗營。活動期間內，全市各國小也會舉辦模範兒童及健康兒童選拔；並於3月29日在港區藝術中心擴大舉辦模範、健康兒童表揚大會暨嘉年華，在現場設置好玩關卡，讓學生發揮創意玩科學、享受兒童節。

教育局也說，為持續培養兒童好品德，市府也結合國小幼童軍聯團活動，進行各項童軍技能晉程考驗，發揚童軍戶外活動技能及日行一善的精神，期待讓各項活動深化兒童節內涵，更豐富學生與生態、自然的互動，提升學習效能並涵養兒童品德，創造快樂有品的兒童節。