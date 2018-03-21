台塑化最後一盤湧逾萬張賣單急跌 業內解讀是對敲沒有

大型權值股台塑化 (6505-TW) 今 (21) 日極罕見在最後一盤爆出多達 15200 張的大單，造成股價由原本的小漲一口氣殺到暴跌逾 8%，令市場譁然，券商資深業內人士指出，目前市場上消息並不明確，但主要是在傳主因為「對敲沒有操作成功」所致。

業內人士說明，所謂對敲是買賣雙方已言議好在最後一盤以市場價格交易，不過，若是價格沒有談好或是時間上沒有掌握好就會出現這樣的狀況，風險相對高，若是掛賣但沒有買盤接手就會造成錯帳。

然而，目前市場並未有清楚關於賣方的消息，根據最新公布數據，外資今日賣超台塑化近 4700 張，是一年來單日賣超最多。