朱立倫訪陸層級？客隨主便

新北市長朱立倫今（21）日率市府團隊前往中國大陸進行城市的交流，但外界質疑有與台北市互相較勁之嫌；新北市長朱立倫強調，新北市與上海、江蘇的交流，並未刻意與其它城市的交流較勁，彼此交流對兩岸關係是好的。
媒體詢問朱立倫這次的率市府團隊前往中國大陸進行城市的交流（兩岸交流），有帶著怎樣的希望嗎？朱立倫認為，「客隨主便啦！」我們主動安排與台生、台商座談，至於拜會或交流時，一定會見到一些的老朋友、新朋友，雙方彼此的交流，對兩岸關係是好的。
朱立倫指出，這7年多來，上海市拜訪新北市7次，江蘇省也來15次，並多次邀請新北市回訪，考量雙邊的時間後，認為此時是一個很好的回訪時間；尤其長江流域的長三角城市群，有將近60萬的台商、台生、台胞，也非常多新北市民住在那邊經商或就學，因此特安排6次的座談，將他們的需求轉達給地方政府。
至於為何特別拜訪台商、台生、台胞，是否要拉抬年底的選情？朱立倫指出，大家認為兩岸間的政治氛圍或距離，都會影響台生、台胞或台商在大陸的工作或生活，但他覺得不應該受到任何政治氛圍的影響，應該要持續的關心與協助，所以這跟年底選舉沒有直接的關係，也會聽取大家對市政或其他的建言，彼此交流。
台北市與上海市的雙城論壇「卡關」，外界質疑有與台北市互相較勁之嫌？朱立倫說，大約2個禮拜前向陸委會提出申請，陸委會也是經過嚴格的審查，且他們也是不斷的補件，都要符合相關的規定；此外，任何政治的交流，都要比照這樣的原則，但是我們跟上海、江蘇的交流，沒有任何比較的意義。
媒體追問這次怎麼會想特別去中山陵、中國近代遺址博物館？朱立倫回應，他是第一次到南京，當然會到中山陵祭拜一下國父、中華民國總統府在南京的舊址看看，這是很有意義的事情；預計今日下午5點20分的飛機，將參訪南京、蘇州、崑山及上海，26日從上海返回松山機場。