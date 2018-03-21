朱立倫訪陸層級？客隨主便

新北市長朱立倫今（21）日率市府團隊前往中國大陸進行城市的交流，但外界質疑有與台北市互相較勁之嫌；新北市長朱立倫強調，新北市與上海、江蘇的交流，並未刻意與其它城市的交流較勁，彼此交流對兩岸關係是好的。

媒體詢問朱立倫這次的率市府團隊前往中國大陸進行城市的交流（兩岸交流），有帶著怎樣的希望嗎？朱立倫認為，「客隨主便啦！」我們主動安排與台生、台商座談，至於拜會或交流時，一定會見到一些的老朋友、新朋友，雙方彼此的交流，對兩岸關係是好的。

朱立倫指出，這7年多來，上海市拜訪新北市7次，江蘇省也來15次，並多次邀請新北市回訪，考量雙邊的時間後，認為此時是一個很好的回訪時間；尤其長江流域的長三角城市群，有將近60萬的台商、台生、台胞，也非常多新北市民住在那邊經商或就學，因此特安排6次的座談，將他們的需求轉達給地方政府。