信錦減資25% 配息5元

（中央社記者韓婷婷台北21日電）信錦企業董事會通過去年EPS為5.42元，決議配發每股5元現金股息，約當股息殖利率逾7.5%。董事會並通過辦理減資25%，每股退還股東2.5元，股東合計每股可領回7.5元。
信錦股息配發率高達92%，若以信錦3月21日收盤價66.3元換算，現金殖利率高達7.5%。
軸承底座大廠信錦今天召開重大訊息記者會宣布辦理減資新台幣4.12億元，減資比例為25%，以3月21日流通在外股數1.65億股計算，每股退還股東2.5元，減資之後，資本額將從16.5億元，降至12.4億元，每股淨值將從36.2元提升至48.3元左右。
信錦2017年合併營收為88.7億元，年減3%，營業毛利率約為23.1%，信錦表示，去年積極開發高階機種、調整產品組合以維持穩定獲利、輔以強化生產效率及控管費用開銷下，全年營業利益為12.2億元，年增3%，落實公司專注於穩定獲利的策略。惟業外遭受匯率波動的不利因素影響，稅前淨利為12.2億元，年減約10%，稅後淨利約為8.7億元，年減4%，加上去年度加權股本受到可轉債稀釋膨脹10%，每股稅後盈餘為5.42元。
展望未來，信錦指出，仍將維持一貫穩健經營的原則，專注於中高階機種，以掌握獲利為經營目標。為因應人力與原物料成本上揚的挑戰，計畫逐步擴大自製零件與模具生產的垂直整合，發揮系統管理效率，並導入自動化設備提升生產品質與效率，節省相關成本與費用。（編輯：李信寬）1070321