信錦減資25% 配息5元

信錦2017年合併營收為88.7億元，年減3%，營業毛利率約為23.1%，信錦表示，去年積極開發高階機種、調整產品組合以維持穩定獲利、輔以強化生產效率及控管費用開銷下，全年營業利益為12.2億元，年增3%，落實公司專注於穩定獲利的策略。惟業外遭受匯率波動的不利因素影響，稅前淨利為12.2億元，年減約10%，稅後淨利約為8.7億元，年減4%，加上去年度加權股本受到可轉債稀釋膨脹10%，每股稅後盈餘為5.42元。

展望未來，信錦指出，仍將維持一貫穩健經營的原則，專注於中高階機種，以掌握獲利為經營目標。為因應人力與原物料成本上揚的挑戰，計畫逐步擴大自製零件與模具生產的垂直整合，發揮系統管理效率，並導入自動化設備提升生產品質與效率，節省相關成本與費用。（編輯：李信寬）1070321