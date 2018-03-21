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中央社

深澳電廠不建 經長：2026年備用容量率再減

中央社2018/03/21 16:58
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北21日電）環保署副署長詹順貴及立委黃國昌針對深澳電廠案提出質疑，經濟部長沈榮津今天表示，深澳兩部新機組若未依規劃上線，2026年的備用容量率與法定目標15%差距將不只0.1%，供電將更為吃緊。

環保署副署長詹順貴接受媒體訪問時指出，少了深澳電廠，2025年備用容量率距法定目標15%僅有0.1%缺口，是否需要花新台幣1000億來推動深澳電廠案；時代力量黨籍立法委員黃國昌今天在立法院經濟委員會也對此提出質疑。

經濟部長沈榮津回應，深澳電廠目前規劃2部新機組若不建，到2025年只少0.1%備用容量率，但到了2026年，備用容量率會再少1.5%。黃國昌反問，備用容量率在2025年距法定目標15%最接近，但隔年差距將再增加？沈榮津答：「對。」

黃國昌指出，這是經濟部首次提出2025年後的推估數據，希望經濟部盡快公布推估數據。經濟部能源局長林全能表示，目前正在詳細推估2025年到2030年的電力系統負載預測，沈榮津並承諾，將在3個月內提出推估數據。

台電規劃深澳電廠兩部新機組分別將在2025年及2026年上線，裝置容量各為60萬瓩，每部機組可挹注約1.4%的備用容量率，目前估算2025年的備用容量率為16.3%，若新機組不能在當年上線，備用容量率將無法達到法定的15%，只有14.9%，2026年備用容量率總共會減少2.8%。

台電會後受訪表示，這份備用容量率估算已將全國綠能發電的2成目標計入，不過，因綠能無法24小時穩定供電，加上基隆協和電廠2024年前將陸續除役，北部供電更為吃緊，為穩定供電，學者建議，備用容量率應該再拉高，才能增加調度空間，即使深澳電廠上線，北部仍然需要再尋找新的電源。（編輯：黃國倫）1070321

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