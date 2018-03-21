深澳電廠不建 經長：2026年備用容量率再減

（中央社記者廖禹揚台北21日電）環保署副署長詹順貴及立委黃國昌針對深澳電廠案提出質疑，經濟部長沈榮津今天表示，深澳兩部新機組若未依規劃上線，2026年的備用容量率與法定目標15%差距將不只0.1%，供電將更為吃緊。

環保署副署長詹順貴接受媒體訪問時指出，少了深澳電廠，2025年備用容量率距法定目標15%僅有0.1%缺口，是否需要花新台幣1000億來推動深澳電廠案；時代力量黨籍立法委員黃國昌今天在立法院經濟委員會也對此提出質疑。

經濟部長沈榮津回應，深澳電廠目前規劃2部新機組若不建，到2025年只少0.1%備用容量率，但到了2026年，備用容量率會再少1.5%。黃國昌反問，備用容量率在2025年距法定目標15%最接近，但隔年差距將再增加？沈榮津答：「對。」