影／謝金河：台灣乍看險象環生　但仍生機蓬勃

財經專家謝金河今日以社長身分出席自家雜誌社活動「財富管理大獎」會上提到，有人問大陸惠台31條措施會不會造成人才、資金的磁吸效應，他認為影響有限，因為大家所謂的磁吸早在30年前就開始，期間中國大陸壯大了，而許多台商也受益，只是礙於台灣稅與制度問題，「戰利品」放在海外沒有回到台灣，而現在政府開始重視五缺、要找電，也要稅改，有信心資金會回流台灣。

去年全球金融市場走多頭格局，股市屢創新高，也讓股票成為最受歡迎的理財工具，更有83%有理財經驗或年收入超過80萬元的消費者獲利賺不停。而財經專家謝金河今（21）日也說，今年台股在國際股市巨大波動中還能站上11000點以上，「台灣乍看險象環生，但底子好，仍顯得生機蓬勃」。

謝金河也說，台灣不要妄自菲薄，看看今年台股在國際股市巨大波動中還能站上11000點以上，OTC指數也創高，就知道台灣其實實力很好、底子強。「台灣乍看險象環生，但底子好，仍顯得生機蓬勃」。

財訊雜誌與Pollster波仕特線上市調合作財富管理大調查，今年已邁入第3年，調查針對有投資理財經驗與年收入超過80萬元的消費者進行調查。調查顯示，過去一年內有超過8成受訪者都有投資股票，且超過44%的人認為，股票是自己最愛的投資工具，獲利比率更從去年的77%攀升至今年的83%。至於報酬率的期待則與去年相去不遠，有62%受訪者都設定在15%以內，

在財富管理需求部分，以35歲到45歲之間占比最高，超過40%，主要是這族群為「三明治族」要同時扶養上一代與下一代，投資理財、資產管理的需求也較高。值得一提的是，財管需求年齡層中，46歲到55歲比重增加，超過29%，或許與退休金有關的新制度皆朝門檻更高、限制更多的方向有關，如勞保年金法定可請領年齡由60歲提高到61歲，讓中高齡族群「退休金不足」的危機意識升溫。

另外，數位理財投資趨勢也越來越明顯，有超過39%的受訪者表示最愛使用「網路銀行」，其次是行動銀行（手機或平板APP）29.7%，兩者相加比重近69%。而使用過「國外銀行」、「證券商」的數位財富管理服務，含網路銀行、行動APP、網路軟體、看盤APP的比率，也從去年的76%大幅提高到今年的91.9%，顯示國人對數位財管服務接受度越來越高。