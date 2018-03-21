美軍指揮官參院報告 稱應加強網路攻防

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）隨著俄羅斯駭客攻擊不斷被揭露，美軍戰略司令部（STRATCOM）司令海頓（John Hyten）今天警告，美國在網路攻防行動的努力還不夠。
法新社報導，海頓告訴國會議員，美國在網路領域的「努力還不夠」，也指出軍方在網路作戰方面仍欠缺明確的規則。
海頓告訴聯邦參議院軍事委員會：「我們必須進一步將網路空間視為一個作戰領域。」
「網路空間必須被視為一個作戰領域，若有人在網路空間威脅我們，我們必須有權回應。」
然而，海頓指出，美國對極端組織伊斯蘭國（Islamic State）等中東敵人進行的網路攻擊已有所進展。
擔任北大西洋公約組織（NATO）盟軍最高統帥的美國將領斯卡帕羅蒂（Curtis Scaparrotti）數周前也曾警告，即使莫斯科當局進行「顛覆行動」，美國政府機關間也無法同心協力對抗來自俄國的威脅。
上月，同時領導國家安全局（NSA）和美國網戰司令部（US Cyber Command）的海軍上將羅傑斯（Michael Rogers）表示，總統川普（Donald Trump）未命令他的情報首長對俄國干預美國大選一事進行報復。（譯者：葉俐緯/核稿：劉淑琴）1070321