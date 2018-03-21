美軍指揮官參院報告 稱應加強網路攻防

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）隨著俄羅斯駭客攻擊不斷被揭露，美軍戰略司令部（STRATCOM）司令海頓（John Hyten）今天警告，美國在網路攻防行動的努力還不夠。

法新社報導，海頓告訴國會議員，美國在網路領域的「努力還不夠」，也指出軍方在網路作戰方面仍欠缺明確的規則。

海頓告訴聯邦參議院軍事委員會：「我們必須進一步將網路空間視為一個作戰領域。」

「網路空間必須被視為一個作戰領域，若有人在網路空間威脅我們，我們必須有權回應。」

然而，海頓指出，美國對極端組織伊斯蘭國（Islamic State）等中東敵人進行的網路攻擊已有所進展。