副總統盼年輕世代交流 促進台日關係永續

他表示，日本是台灣重要的鄰邦，兩國在歷史、文化及經濟等領域上，都有密不可分的關係，希望透過年輕世代的雙向交流活動，讓兩國關係能夠永續發展。

陳副總統說，今年2月花蓮震災之後，台灣人民都深深感受到來自日本政府及民間的真誠慰問與關懷。尤其是日本首相安倍晉三親自書寫「台灣加油」為台灣災民打氣，更是打動台灣人心。他也藉此機會再次向日本友人表達由衷的感謝之意。

（中央社記者葉素萍台北21日電）副總統陳建仁今天接見台日文化交流青少年獎學金訪團，期盼各得主扮演台日永續交流的種子，成為強化台日友好情誼的橋梁，透過年輕世代的雙向交流活動，讓兩國關係能夠永續發展。

他舉例，去年11月，駐日本代表處針對日本20歲以上民眾進行民調，超過半數的受訪民眾認為，台灣是一個可信賴的國家，且多數認為台日關係良好，說明了台日雙方具有堅實的友誼。

陳副總統認為，近年來，台日兩國無論在防災、文化、教育、觀光及青少年交流等各方面，不但合作密切，而且兩國地方縣市之間，也簽署了近百項友好交流協定。台日兩國互動關係熱烈友好，堪稱世界典範。

他指出，「台日文化交流青少年獎學金」活動至今已舉辦15屆，每一屆都有400人以上的國、高中及大學生參與，歷年來更已有225位學生親自來到台灣體驗這裡多元化社會的發展。

他說，這一屆「國台語演講比賽」獲獎人中，有對台灣文化感興趣、以台灣布袋戲研究為學校畢業論文主題的同學，也有喜歡台灣原住民文化的同學。在作文比賽中，也有同學因為體會台灣素食文化的精髓，有意推動台日年輕人共同研究台灣素食與日本精進料理的交流會，甚至為實現這個理想，決定到大學攻讀中文。

他認為，台日兩國的友好關係是建立在相互了解與信賴之上。希望各獎學金得主能持續扮演台日永續交流的種子，成為強化台日友好情誼的橋梁。同時，也希望台日兩國的新生代在經過不同文化的洗禮後，能夠更加了解共同追求的目標，並在未來攜手並進、貢獻國際社會、為全人類造福。（編輯：楊玫寧）1070321