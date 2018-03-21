解決產業缺地 蔡英文：避免有心人士炒作

（中央社記者呂欣憓台北21日電）解決產業缺地問題，民主進步黨主席蔡英文今天表示，經濟部要確實執行釋放土地的目標，並有效利用土地，而在讓土地利用更加彈性的同時，也要避免有心人士囤地牟利、不當炒作。

民主進步黨今天下午舉行中常會，會中邀請經濟部政務次長龔明鑫以「穩定產業缺地策略」進行專案報告。發言人鄭朝方會後轉述兼任黨主席的總統蔡英文聽取報告後裁示。

蔡英文指出，土地是產業發展的生產要素之一，更是國家珍貴的空間資源。要真正解決產業缺地的問題，必須了解缺地背後的綜合因素，提出有效調配、充分利用土地的對策。