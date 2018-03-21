影音／屏東大學視覺系畢展　翻轉藝術空間

古源光校長盛讚同學的作品，一年比一年更好，屏東大學致力於連結屏東在地藝術設計教育聯盟學校，包括屏東高中、中正國中及屏大附小，共同建構國內外藝術與設計學習與產業交流平台，屏東雖位處國境之南，但在藝術領域開花結果，絕不是藝術沙漠，也因此業界每年都在這個時候來學校「選才」，他要由衷表示感謝。

國立屏東大學視覺藝術學系107級畢業展「那些我所畫過的線」，21日上午在林森校區六愛樓一樓展覽廳舉辦開幕茶會，現場冠蓋雲集，與屏大合作「馬思特」特色課程的中正國中師生也來捧場，多家數媒公司更前來「選才」，畢業展作品展現同學豐沛的創意與潛能，反映在招生上，去年分組招生的數位媒體設計組，以及今年首屆「數位媒體設計碩士學位學程」都締造佳績，也見證視藝系10年來致力於轉型的努力。



▲「那些我所畫過的線」，呈現獨特多樣的藝術風格，作品涵蓋油畫、壓克力、水墨、水彩，到立體類的鐵雕、複合媒材裝置藝術。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.21）

此次展覽主題「那些我所畫過的線」，呈現獨特多樣的藝術風格，作品涵蓋媒材眾多，從平面類的油畫、壓克力、水墨、水彩，到立體類的鐵雕、複合媒材裝置藝術，每件展出的作品，都是同學4年努力的創意結晶，他們以自身成長經驗，解讀不同價值觀，更以環境議題等做為創作主題，動畫作品富含教育意義又不失趣味，適合闔家觀看，遊戲則充滿奇幻異想能激發玩家的想像力。

▲「那些我所畫過的線」展出的作品，都是同學4年努力的創意結晶。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.21）

視藝系林大維主任指出，今年所有參展同學的作品都製成藝術文創商品，並首內辦理競賽，區分造型藝術組與數位媒體設計組，陳羿如的油畫作品「精神肖像」獲造型藝術組首獎，獎金1萬元，陳敬等同學共同創作的動畫遊戲作品「HEY BODY」獲數位媒體設計組首獎，獎金1萬5千元，首獎作品並將獲得校方首次典藏。。

林大維主任說，陳羿如的油畫作品對於不同材質的肌理表現，包括濃稠的液體、水、透明塑膠及紗布等，都十分純熟；李學然教師表示，HEY BODY劇情描述一名小男孩隨意踢了路上一顆小石子，造成一具棺木從行進的車子上掉落，進而引發一連串的後果，過程令人驚心動魄，結局出人意表，場景的營造和效果，令人激賞。



▲陳羿如的油畫作品「精神肖像」獲造型藝術組首獎。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.21）

李學然表示，視覺藝術系從10年前就開設數位媒體設計課程，如今數媒設計課程占了系上半數課程，去(106)年數位媒體設計組分組招生，在個人申請部分開出了5個名額，竟吸引全國各地400多名考生報名，其中還不乏北部名校的學生，主要是鮮少有國立大學開設數媒設計相關科系，因此吸引對數媒設計有興趣的一般高中生青睞，事實也證明，同學的學習態度遠比過去的學習背景更加重要，即使手繪功力不是最佳，但在數媒設計領域仍有很大的揮灑空間。