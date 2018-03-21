籃球／找男生鬥牛特訓　永仁女籃稱霸3對3賽場

2018世界中學生3對3籃球錦標賽代表隊選拔賽今(21)日開打，在經過整個下午的激戰後，在女子組方面，永仁高中一吐怨氣，在決賽擊敗黑馬苗栗高商，贏得出國參賽的資格。
賽後永仁教練時超傑表示，因為球隊這一批選手都是從國中一路帶上來的，彼此在默契上比較熟悉，而且球隊在小組配合上的能力不錯，所以在打三對三上比較有優勢。
永仁本屆HBL在小巨蛋的兩場比賽都出現被對手逆轉的狀況，其中在季軍戰射手林佳蓉發揮不佳，是最終輸球的主因。不過所幸這並沒有影響到她的信心，在這一次的比賽，她可說是百步穿楊，不僅幫助永仁拿到代表權，表現也壓過了今年HBL女子組的MVP羅培儀。
「那次我們的心態都有些太放鬆了，有些外線大空檔都沒把握住。」談到四強賽的落敗，林佳蓉仍有些失落，不過她也表示教練鼓勵全隊要向前看，忘記過去的失利。
「這一次比賽我們佔據身材上的優勢，有吳瑋茹在籃下搶籃板，因此自己投起來更放鬆，準度自然也就增加。」林佳蓉如此表示。
另外他也笑著說，為了這一次的比賽，他們平時練完球都會到成大校園的球場去和男生們「報隊」鬥牛，雖然遇到年輕的高中男生們都能取勝，但是面對比較有經驗的「公園大叔」們就沒轍了，不過卻也從中吸取到更多的經驗，在面對對抗性更強的對手也更有把握。
而在經歷了HBL四強的失利後，林佳蓉希望自己能改善自己不足的地方，特別是開發投藍以外的得分能力，這樣才能在自己手感不好時，用另一種方式幫助球隊。