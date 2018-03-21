籃球／找男生鬥牛特訓　永仁女籃稱霸3對3賽場

2018世界中學生3對3籃球錦標賽代表隊選拔賽今(21)日開打，在經過整個下午的激戰後，在女子組方面，永仁高中一吐怨氣，在決賽擊敗黑馬苗栗高商，贏得出國參賽的資格。

賽後永仁教練時超傑表示，因為球隊這一批選手都是從國中一路帶上來的，彼此在默契上比較熟悉，而且球隊在小組配合上的能力不錯，所以在打三對三上比較有優勢。

永仁本屆HBL在小巨蛋的兩場比賽都出現被對手逆轉的狀況，其中在季軍戰射手林佳蓉發揮不佳，是最終輸球的主因。不過所幸這並沒有影響到她的信心，在這一次的比賽，她可說是百步穿楊，不僅幫助永仁拿到代表權，表現也壓過了今年HBL女子組的MVP羅培儀。